Schlechtere Tests, weil schlecht regiert

PCR-Tests werden zur Mangelware. Das liegt auch am Motto der deutschen Corona-Politik: zu wenig, zu spät, meint Stefan Giese.

Bei der Corona-Bekämpfung bleibt fast alles so wie es ist, das haben am Montag Kanzler und die Regierungschefs und -Chefinnen der Länder so beschlossen – mit einer schwerwiegenden Ausnahme: Die sicheren PCR-Tests sollen künftig nur noch Angehörige bestimmter Berufsgruppen und Risikopatienten bekommen. Alle anderen müssen sich mit den wesentlich unzuverlässigeren Antigen-Schnelltests begnügen.

Schnelltests sollen in den allermeisten Fälle genügen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Das ist für uns alle eine schlechte Nachricht. Denn Testergebnisse, die häufiger daneben liegen, haben zur Folge, dass mehr Menschen in Quarantäne müssen, obwohl sie weder infiziert noch ansteckend sind. Umgekehrt werden mehr Infizierte infolge eines fälschlicherweise negativen Testergebnisses in Sicherheit gewogen und stecken womöglich andere an. Hinzukommt, dass in die offiziellen Corona-Statistiken in der Regel nur PCR-Ergebnisse einfließen. Wenn weniger Infizierte Anspruch auf einen PCR-Test haben, werden die Statistiken das reale Infektionsgeschehen schlechter abbilden.

An dieser Stelle kommt wieder die Politik ins Spiel. Sie hat es versäumt, die Testkapazitäten am tatsächlichen Bedarf auszurichten. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts konnten die Labore in ganz Deutschland in der vergangenen Woche täglich insgesamt 430.000 PCR-Tests durchführen. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was in Großbritannien möglich ist und selbst weniger als in Österreich allein die Stadt Wien auf die Beine stellt. Außer in Ungarn, Polen und Rumänien wird in Relation zur Einwohnerzahl überall in der EU mehr PCR-getestet als in Deutschland.

Was Österreich bei den PCR-Tests besser macht (Audio):

Die Regierenden in Bund und Ländern verlangen in der Pandemie-Bekämpfung den Bürgerinnen und Bürgern eine Menge ab, von Kontaktbeschränkungen über nächtliche Ausgangssperren bis zu allen möglichen Nachweispflichten. Dazu haben sie aus meiner Sicht gute und nachvollziehbare Gründen. Umgekehrt verpassen sie es aber mit erstaunlicher Zuverlässigkeit, aus dem ewigen "zu-wenig-zu-spät-Modus" in der Corona-Politik herauszukommen, sei es bei der Beschaffung von Schutzmasken, der Ausstattung mit Luftfiltern, der Versorgung mit Impfstoffen oder dem Aufbau von Testkapazitäten.