Billigpreis-Werbung für Fleisch verbieten wegen schlimmer Lebensumstände und Dumpinglöhnen bei Schlachthof-Arbeitern - das hat die Union vor der Corona-Krise abgelehnt. SWR-Umweltredakteurin Sabine Schütze erinnert sie daran.

Fleischwerbung mit Billigpreisen sollte verboten werden, fordert der Vize der Unionsfraktion Georg Nüßlein. Er reagiert damit auf die desaströsen Umstände und die Billiglöhne für die Mitarbeiter an einigen deutschen Schlachthöfen, die durch die gehäuften Corona-Infektionen derzeit diskutiert werden. SWR-Umweltredakteurin Sabine Schütze winkt ab: "Ein alter Hut mit ganz vielen Löchern…"

Kommentar zum Werbeverbot für Billigfleisch

Die Forderung nach einem Verbot von Billigpreisen für Fleisch ist nicht neu. 2016 forderten das schon die Grünen. Neu ist lediglich, dass jetzt auch ein CSU-Politiker auf diese Idee gekommen ist.

Und es gibt ja noch andere Ideen - wie etwa, Fleisch mit einer höheren Mehrwertsteuer zu belegen und im Gegenzug die für Obst und Gemüse zu senken. Das hat 2017 bereits das Umweltbundesamt vorgeschlagen. Letztes Jahr im August griffen dann Politiker der Grünen und der SPD diese Idee auf. Das christdemokratische Agrarministerium reagierte gewohnt zurückhaltend und verwies - ebenfalls in gewohnter Manier - auf die Verbraucher. DIe hätten es in der Hand, welche Wirtschaftsweise sie unterstützten.

Tierwohl und Gerechtigkeit ist auch der Job von Politikern

Und genau das habe ich so satt: Immer wenn sich die Politik vor unpopulären Entscheidungen drückt, sollen es andere richten: wir, die Verbraucher, oder so wie jetzt, der Handel. Von uns verlangen die Politiker, Verantwortung für Tierwohl und soziale Gerechtigkeit zu übernehmen, obwohl sie es selbst nicht tun. Wir Verbraucher sollen günstige Angebote liegen lassen und seltener Fleisch kaufen. Mal eben so. Doch dass das nicht funktioniert, liegt auf der Hand. Und es ist scheinheilig, sich darüber zu wundern.

Agrarministerin Julia Klöckner kritisierte Anfang des Jahres die niedrigen Fleischpreise - auf der größten Landwirtschafts- und Ernährungsausstellung in Berlin, auf der Grünen Woche - und verarbeitete dann vor kurzem in einem Kochshow-Video mit Herrn Lafer selbst Billig-Hackfleisch.

Die Politik ist am Zug, Anreize zu schaffen

Hinter Dumpingpreisen für Fleisch steht immer ein Tier. Untersuchungen zeigen, dass das vielen Verbrauchern bewusst ist. Die meisten wünschen mehr Tierwohl und sind bereit, etwas dafür zu bezahlen. Nun ist die Politik an der Reihe. Sie muss konkrete Anreize schaffen, mit anderen Mehrwertsteuersätzen etwa. Und sie muss die Landwirte aktiv unterstützen.

Nur festzustellen, dass ein Billigpreisverbot oder eine Änderung der Mehrwertsteuer schwierig umzusetzen sind, das reicht nicht. Man muss es auch versuchen, und zwar ernsthaft. Denn MACHEN ist wie WOLLEN, nur viel krasser.