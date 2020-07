Die Bundesregierung einigt sich auf ein milliardenschweres Corona-Hilfspaket, die Rücknahme der Reisewarnung wird für den 15. Juni angekündigt und nach einem Gottesdienst in Frankfurt gibt es viele Neuinfektionen. Alle wichtigen Entwicklungen der Corona-Krise lesen Sie in unserem Rückblick.

7.6.2020, 19:23 Uhr – Johns-Hopkins-University: Mehr als 400.000 Infizierte gestorben

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind nach Angaben der Johns-Hopkins-University weltweit mehr als 400.000 Menschen mit einer Covid-19 Infektion gestorben. Die meisten Toten im Zusammenhang mit dem Virus gibt es demnach in den USA - dort sind rund 110.000 Menschen gestorben. An zweiter Stelle liegt Großbritannien mit mehr als 40.000 Toten. Brasilien hat mehr als 35.000 Todesopfer zu beklagen. Experten gehen weiterhin von einer hohen Dunkelziffer aus.

7.6.2020, 13:42 Uhr – Kritik an Anti-Rassismus-Massendemos

Die dicht gedrängten Menschenmassen bei den Anti-Rassismus-Demonstrationen in Deutschland sorgen zunehmend für Kritik. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte, er teile den Anlass des Protests, aber die Abstände seien zu klein. Rassismus müsse bekämpft werden, aber ohne vermeidbare Corona-Tote. Auch in den sozialen Netzwerken wird das Thema kontrovers diskutiert. Viele sorgen sich wegen der Gesundheitsgefahr. Andere fordern, sich statt auf den Mindestabstand lieber auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gestern hatten zehntausende in mehreren deutschen Städten gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem gewaltsamen Polizeieinsatz in den USA.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck plädiert für einen mutigeren Umgang mit der Corona-Pandemie während der Sommermonate. Derzeit zeigten Studien, dass bis zu 81 Prozent der Fälle asymptomatisch verliefen, so Streeck. Die Infizierten haben keine oder kaum Symptome. Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen sei rückläufig. Es bestehe daher die Chance, über den Sommer die Anzahl der Personen mit Teilimmunität zu erhöhen. Dadurch könnte der weitere Verlauf der Pandemie abgeschwächt werden.

7.6.2020, 11:02 Uhr - Kunstmesse Art Basel endgültig abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie war die Veranstaltung zunächst von Juni auf September verschoben worden. Dieser Termin wurde nun auch gestrichen - wegen der Gesundheitsrisiken, aber auch wegen finanzieller Bedenken und anhaltender Behinderungen des Reiseverkehrs in die Schweiz, teilten die Veranstalter mit. Die Messe soll erst im Juni 2021 stattfinden. Die Art Basel gilt als eine der wichtigsten Kunstmessen der Welt.

Die Bundesregierung wird im Sommer keine Urlauber mit Coronavirus-Infektionen nach Deutschland zurückholen. Das hat Außenminister Heiko Maas (SPD) in der "Bild am Sonntag" gesagt. Natürlich seien in akuten Notfällen die Auslandsvertretungen bereit, konsularisch zu unterstützen. Es könnten aber nicht erneut Flieger geschickt werden, um deutsche Touristen heimzuholen. Maas hatte am Mittwoch angekündigt, dass die Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie für viele europäische Länder ab dem 15. Juni aufgehoben werden soll.

7.6.2020, 6:44 Uhr – Welterbetag wird digital gefeiert

Der UNESCO-Welterbetag heute wird wegen der Corona-Pandemie digital gefeiert. Zahlreiche der 46 deutschen Stätten beteiligen sich auf der neuen Plattform unesco-welterbetag.de. Dort sind virtuelle Spaziergänge möglich. Es gibt aber auch Livestreams sowie weitere Aktionen. Unter anderem können Trier, der Speyrer Dom, das Kloster Maulbronn und die Eiszeitkunst aus Höhlen der Schwäbischen Alb digital entdeckt werden.

7.6.2020, 6:50 Uhr - China will möglichen Impfstoff mit der Welt teilen

China will einen Impfstoff gegen das Coronavirus weltweit verfügbar machen, sobald er entwickelt ist. Dies kündigt Wissenschaftsminister Wang Zhigang an.

7.6.2020, 6:22 Uhr – Spahn mahnt: Abstandsregeln bei Floyd-Protesten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereiten die dichten Menschenmengen bei den Floyd-Protesten während der Corona-Pandemie Sorgen. Der Kampf gegen Rassismus brauche unser gemeinsames Engagement, schreibt Spahn auf Twitter. Aber auch bei wichtigen Anliegen müsse man Abstand halten und eine Schutzmaske tragen. In ganz Deutschland haben gestern Zehntausende Menschen in zahlreichen Städten gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. Unter anderem in Stuttgart, Mainz und Freiburg.

7.6.2020, 5:11 Uhr - RKI meldet 301 bestätigte Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut meldet 301 bestätigte Neuinfektionen für Deutschland. Die Gesamtzahl der Fälle liegt damit bei 183.979. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöht sich um 22 auf 8.668.

7.6.2020, 3:55 Uhr - Brasilien nimmt Zahl der Corona-Fälle und -Toten aus dem Netz

Die brasilianische Regierung veröffentlicht im Internet keine Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle und der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 in dem Land mehr. Das Gesundheitsministerium entfernte auch die Datensammlung, die die Entwicklung der vergangenen Monate aufzeigte, aus dem Netz. "Die kumulativen Daten spiegeln nicht wider, wo sich das Land gerade befindet", twittert Präsident Jair Bolsonaro. "Andere Bemühungen laufen für die Berichterstattung über die Fälle und die Bestätigung der Diagnosen." Zuletzt hatte Brasilien mehr als 672.000 Fälle gemeldet - mehr als jedes andere Land abgesehen von den USA. Die Zahl der Toten steuerte bis Samstag auf 36.000 zu.