20.000 Menschen demonstrierten am Samstag in Berlin gegen diverse Corona-Regelungen, unter ihnen Rechtsextreme und Neonazis. Viele hielten sich nicht an die geltenden Hygieneregeln. Das facht die Diskussion neu an: Was muss während einer Pandemie erlaubt sein, was nicht?

"Unser Rechtsstaat ist intakt" - das meint Anika Klafki, Professorin für Öffentliches Recht in Jena. Grundsätzlich sei es ein gesundes Zeichen für die Demokratie, wenn der Staat es zulasse, dass Menschen sich inmitten einer Pandemie zu Versammlungen und Demonstrationen treffen könnten. Selbst, wenn die Ansteckungszahlen weiter nach oben gingen, wäre es keine Lösung, Versammlungen erneut zu verbieten, so die Juristin im SWR. Emotionen kochen hoch Dass Menschen sich über Epidemie-bedingte Bestimmungen aufregen, kann Klafki verstehen. Immerhin gehe es um die weitreichendsten Grundrechtsbeschränkungen kollektiver Art, die es jemals in der Bundesrepublik gegeben habe. Dies sei eine Ausnahmesituation und emotionalisiere die Menschen zu Recht, sagt die Juristin im Interview. Audio herunterladen (4,2 MB | MP3) Klafki räumte ein, dass auch fragwürdige Corona-Regeln existierten. So halte sie pauschale Quarantäneanordnungen für Reiserückkehrer für "rechtlich problematisch". Außerdem kritisierte sie unklare Rechtsgrundlagen. Das derzeitige Infektionsschutzgesetz sei zu unbestimmt, es sollte reformiert und präzisiert werden, damit für die Menschen besser nachvollziehbar sei, welche Regeln in welcher Stadt heute am Tag X gelten würden. Klarere Verordnungen würden außerdem dazu beitragen, dass die Bürger sie akzeptierten. Demos auf große Plätze begrenzen Die Juristin empfahl, Demonstrationen künftig so zu organisieren, dass Hygieneregeln eingehalten und durchgesetzt werden könnten. So sei es möglich, Demonstrationen nicht mehr als Straßenzug zuzulassen, sondern auf öffentlichkeitswirksame Plätze zu beschränken. Dort könnten Markierungen dafür sorgen, dass Abstände eingehalten werden. Außerdem sei es zulässig und machbar, Menschen auszuschließen, die keine Masken tragen. Mehr Polizeipräsenz nötig Der innenpolitische Sprecher der Berliner Grünen, Benedikt Lux, fordert, bei künftigen Demonstrationen "dieser Art, mit diesem Klientel" mit mehr Polizisten härter durchzugreifen. Wer Vorschriften missachte, solle ausgeschlossen werden. Es brauche mehr Polizeipräsenz und Kooperation. Außerdem müsse die Anreise von "Corona-Leugnern" von der jeweiligen Landespolizei stärker überwacht werden, sagte Lux im SWR. Wichtig sei auch, dass der Veranstalter kooperiere. Das sei bei der Berliner Demonstration am Samstag nicht der Fall gewesen. „Meiner Meinung hat er sich strafbar gemacht“, so Lux, weil er bewusst gegen Auflagen verstoßen habe, und die Veranstaltung fortgeführt habe, obwohl sie die Polizei bereits aufgelöst hatte. „Das wird jetzt für ihn Konsequenzen haben.“