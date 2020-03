Soziale Kontakte einschränken - das ist die Empfehlung in Zeiten der Corona-Krise. Doch was darf man denn jetzt noch: Ist ein Spaziergang an der frischen Luft noch erlaubt?

Besuchsverbote in Krankenhäusern, geschlossene Läden, Spielplatzverbot - das Coronavirus hat immense Auswirkungen auf das tägliche Leben in Deutschland. Doch gerade jetzt, wo der Frühling kommt, zieht es viele raus an die frische Luft. Und das ist unter Umständen auch gar keine schlechte Idee Frische Luft tut gut Frische Luft ist gesund. Nicht umsonst rät zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, Räume regelmäßig gut zu lüften. Das meint auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Es sei nichts dagegen einzuwenden, auch einmal für einen Spaziergang nach draußen zu gehen, sagt sie. Experten empfehlen aber, dabei immer darauf zu achten, dass man anderen Menschen nicht zu nahe kommt. Vorsicht bei Menschenansammlungen Aber raus gehen, kann auch kontraproduktiv in der aktuellen Situation sein. Wer in der vollen Innenstadt shoppen geht oder sich für das erste Frühlingseis in die dichte Schlange stellt, trägt nicht dazu bei, das Coronavirus einzudämmen - ganz im Gegenteil. Bedeuten wärmere Temperaturen auch weniger Coronaviren? Kalte trockene Winterluft ist ideal für Viren. Doch jetzt wird es wärmer. Deshalb haben Virologen wie Martin Stürmer vom IMD Labor in Frankfurt die Hoffnung, dass sich das Coronavirus im Frühling weniger verbreitet. Infektionen werde es aber auch im Sommer geben, nur eben hoffentlich weniger, erklärt Stürmer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich. Dauer 2:46 min Bewegung im Freien: Was man trotz Corona noch draußen tun darf Die Temperaturen steigen, der Winter scheint vorüber zu sein. Tötet das milde Wetter das Corona-Virus? Und dürfen wir jetzt wenigstens noch wandern und unsere Kinder draußen spielen lassen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich mit dem Frankfurter Virologen Martin Stürmer gesprochen Audio herunterladen (2,5 MB | MP3) Die ganze Zeit drin bleiben, ist nicht nötig Rausgehen hält Martin Stürmer für sinnvoll - auch für Kinder. Nur ist hier besondere Vorsicht geboten. Denn Kinder halten oft nicht die sogenannte Niesetikette ein. Auch sollten sie den Kontakt zu anderen Kindern meiden.