Auf der von "Querdenken 711" angemeldete Groß-Demo in Berlin gegen die Corona-Politik haben sich offenbar viele nicht an Abstandsauflagen gehalten. Die Polizei will die Demo auflösen.

Die Demonstration Tausender Menschen in der Hauptstadt gegen staatliche Corona-Auflagen wird wegen Verstößen gegen Schutzauflagen beendet. "Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit: Wir sind an den Versammlungsleiter der Demo herangetreten und haben ihm mitgeteilt, dass seine Versammlung polizeilich aufgelöst wird", teilte die Polizei per Twitter mit. Nach Angaben der Behörden haben etwa 18.000 Menschen demonstriert.

Die Teilnehmenden der Demo, die von Unter d. Linden über Friedrichstr., Alex, Leipziger Pl. zum Brandenburger Tor laufen will, wurden mehrfach vergeblich aufgefordert, die Abstände einzuhalten. Daher wird nun von unserem Einsatzleiter das Tragen des MNS zur Auflage gemacht.#b2908 Polizei Berlin Einsatz, Twitter, 29.8.2020, 11:32 Uhr

Zu wenig Abstand - Einsatzleiter ordnete an, Masken zu tragen

Zuvor wurde gemeldet, dass trotz Durchsagen der Polizei, sich an die Abstandsregeln zu halten, viele Demonstrierende zum Teil dicht an dicht vom Brandenburger Tor aus durch die Berliner Innenstadt zogen. Masken würden dabei kaum getragen, berichtete ARD-Korrespondentin Lena Petersen. Die Berliner Polizei schrieb auf Twitter, dass die Demo-Teilnehmer mehrfach vergeblich aufgefordert worden seien, Abstände einzuhalten. Daraufhin habe der Einsatzleiter das Tragen von Masken zur Auflage gemacht. Etwa 3.000 Polizisten aus Bund und Ländern sind in Berlin im Einsatz.

Im Demonstrationszug seien auch Rechtsextremisten zu sehen, berichtete eine ARD-Korrespondentin. Auf einem Platz hätten sich Gegendemonstranten versammelt.

"Querdenken 711" erwartete mehr als 22.000 Protestierende

An der Siegessäule in Berlin sollte am Nachmittag eine Kundgebung stattfinden, zu der die Veranstalter, das Stuttgarter Bündnis "Querdenken 711", 22.500 Menschen erwarteten. Bereits gestern Abend demonstrierten etwa 1.500 Menschen am Brandenburger Tor.

In der Nacht hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eine Entscheidung der Vorinstanz bestätigt, die Groß-Demonstration nicht zu verbieten.