Für eine Reise in ein Corona-Risikogebiet kann es gute Gründe geben, meint Stefan Giese. Das gilt aber auch für die geplanten Corona-Pflichttests nach einer solchen Reise.

Die Familie meiner Frau lebt in Skopje, Nordmazedonien, Corona-Risikogebiet. Seit Ausbruch der Pandemie beschränkt sich unser Kontakt dorthin auf Videotelefonie und Textnachrichten. Mittlerweile vermissen wir die Stadt, das Land, die Familie und Freunde sehr. Auch machen wir uns Sorgen um sie. Das ist nicht schön, auch weil nicht absehbar ist, wann sich die Situation ändern könnte.

Zu den Lieben fliegen - und das Risiko in Kauf nehmen? dpa Bildfunk picture alliance/Annette Riedl/dpa

Dennoch kommen Reisen dorthin für uns bis auf Weiteres nicht in Frage. Das Corona-Geschehen ist außer Kontrolle, die Infizierten-Zahlen beunruhigend, das Gesundheitssystem jenseits der Belastungsgrenze. Die Gefahr, sich dort mit dem Coronavirus zu infizieren, ist erheblich größer als hier – und damit das Risiko, das Virus mit nach Hause zu bringen und hier Kollegen, Freunde und Nachbarn anzustecken. Auch das ist ganz und gar nicht schön.

Andere Leute entscheiden sich in vergleichbarer Situation anders und besuchen ihre Lieben – obwohl sie sich damit vielerorts einem erhöhten Risiko aussetzen. Ich kann das gut verstehen. Es ist eine Abwägungssache, die so oder so ausfallen kann.

Dr. Ute Teichert im Interview zu den geplanten Corona-Testzentren in Flughäfen:

Vollstes Verständnis habe ich aber auch, dass sich Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten – die übrigens fast die ganze Welt umfassen – wohl bald testen lassen müssen, wie es Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ab nächster Woche plant. Das sind wir besagten Kollegen, Freunde und Nachbarn schuldig.