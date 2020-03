Die Innenminister der Länder sind dagegen, dass die Einschränkungen bald aufgehoben werden. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass aussagekräftige Zahlen bis Ostern vorliegen. Alle Entwicklungen hier im Live-Blog.

31.3.2020 - 12:17 Uhr Kreis Heinsberg wird Forschungsgebiet

Der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen wird zum Corona-Forschungsgebiet. Erste Ergebnisse könnten bereits in der kommenden Woche vorliegen, kündigte der Direktor des Institus für Virologie an der Uniklinik Bonn, Hendrik Streeck, an. Es gehe darum, Fakten zusammenzutragen. Untersucht werden solle unter anderem, wie in Familien die Infektionsketten verlaufen, ob Kinder Erwachsene anstecken und warum sich einige im Karneval angesteckt haben und andere nicht. Der Kreis Heinsberg ist die in Deutschland am stärksten vom Corona-Virus betroffene Region und anderen Regionen bei der Entwicklung der Pandemie drei Wochen voraus.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagt, er sei grundsätzlich optimistisch, dass die Kontaktverbote wirkten. Er gehe davon aus, dass belastbare Zahlen dazu bis Ostern vorliegen. Wieler forderte die Bevölkerung noch einmal dazu auf, die durch das Virus ausgelöste Lungenentzündung ernst zu nehmen. Eine Studie habe gezeigt, dass nur 41 Prozent der Deutschen die Krankheit für gefährlich hielten, so Wieler. In Deutschland haben sich nach Zahlen der Gesundheitsämter der Länder nachweislich mehr als 63.000 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Mehr als 590 Menschen sind an den Folgen gestorben.

Die USA wollen nach Angaben von Präsident Donald Trump medizinische Hilfsmittel im Wert von knapp 90 Millionen Euro nach Italien schicken. Das Land sei schwer vom Coronavirus getroffen worden, sagte Trump bei einer Pressekonferenz. Trump kündigte außerdem an, Beatmungsgeräte nach Italien, Frankreich und Spanien zu schicken. Auch soll der Einreistestopp für Europäer verlängert werden - wie lang, ließ Trump aber offen.

Die Innenminister der Länder sind dagegen, dass die Einschränkungen im öffentlichen Leben bald aufgehoben werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte nach einer Telefonkonferenz mit seinen Länderkollegen, man sei erst am Anfang der Pandemie. Die Kontaktsperren seien erforderlich, um Leben zu retten.