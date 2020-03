Vor allem deutsche Skifahrer wollen Schadensersatz vom Land Südtirol, weil es seinen Skibetrieb nicht rechtzeitig gesperrt habe. In Spanien starben innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen wie nie vorher an den Folgen des Coronavirus.

SWR Aktuell Corona-Update Bleiben Sie auch per Mail dran an den neuesten Entwicklungen und wichtigsten Hintergründen der Corona-Krise. Abonnieren Sie jetzt unseren Corona-Newsletter!

28.3.2020 - 18:08 Uhr: Altmaier plant schon für die Zeit nach der Krise

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) arbeitet an umfassenden Plänen für die Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Coronakrise: Die Rettungspakete allein würden nicht reichen, sagt Altmaier im Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

"Wir brauchen ein umfassendes Fitnessprogramm für die deutsche Wirtschaft." Das Konzept solle nicht nur klassische Konjunkturpakete umfassen, sondern auch strukturell die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verbessern. So müsse der Rückstand bei der Digitalisierung aufgeholt werden und industrielle Produktion wie Arzneimittel und Biotech auch in Deutschland angesiedelt sein.

28.3.2020 - 16:11 Uhr: Bundeswehr bereitet sich auf weitere Krankentransporte vor

Die Bundeswehr bereitet sich auf weitere Transporte von Covid-19-Patienten vor und rüstet ihre Flotte dafür auf: Aktuell stünden ein A310 und ein A400M für medizinische Evakuierungen in Bereitschaft, sagt ein Sprecher der Luftwaffe. Jedes der Flugzeuge könne bis zu sechs Intensivpatienten aufnehmen.

Zudem sollten ein weiterer A400M und eine C-160 Transall zu fliegenden Intensivstationen aufgerüstet werden. Darüber hinaus könne auch ein speziell ausgestatteter Hubschrauber des Typs CH-53 zum Einsatz kommen. Am Nachmittag war ein Medevac-Airbus der Bundeswehr ist mit sechs italienischen Covid-19-Patienten an Bord in Köln gelandet.

28.3.2020 - 16:11 Uhr: Russland schließt ab Montag die Grenzen

Russland will seine Grenzen ab dem 30. März schließen. Das gelte für alle Grenzposten, Fahrzeuge sowie Fußgänger und auch an den Seegrenzen, heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Anordnung der Regierung. Ausgenommen seien unter anderem russische Diplomaten sowie Lastwagen. Internationale Flüge wurden bereits eingestellt. In Russland sind 1264 Coronavirus-Fälle gemeldet.

28.3.2020 - 15:50 Uhr: Katze in Belgien steckt sich mit Coronavirus an

Eine Katze hat sich in Belgien bei einem Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Von dem Fall berichtet die belgische Behörde für Lebensmittelsicherheit AFSCA auf ihrer Webseite. Bisher gebe es aber keine Hinweise, dass sich das Virus von Haustieren auf Menschen oder auf andere Tiere übertrage.

Die Katze in Belgien und zwei Hunde in Hongkong seien die einzige bekannten Fälle, bei denen sich Haustiere bei infizierten Menschen angesteckt hätten. Die Hunde hätten keine Symptome gezeigt, die Katze aber habe vorübergehend Atem- und Verdauungsbeschwerden gehabt.

Den Tiroler Behörden droht wegen der Corona-Krise eine Sammel-Klage. Rund 400 Skifahrer, die meisten davon Deutsche, wollen sich offenbar dem österreichischen Verbraucherschutzverein anschließen. Sie hatten in Ischgl und im Paznautal Urlaub gemacht. Ein 57-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern, der im März noch zum Skifahren in Österreich war, verstarb jetzt an Covid-19, teilten die Behörden mit.

Das Land Tirol wird dafür kritisiert, im Kampf gegen das Coronavirus den Skibetrieb nicht schnell genug eingestellt zu haben. Vor allem Ischgl rückte in den Fokus, weil dort ein Barkeeper einer beliebten Après-Ski-Bar Anfang März positiv auf das Virus getestet wurde und zuvor zahlreiche Gäste angesteckt haben könnte.

28.3.2020 - 15:21 Uhr: Finnland sperrt wichtige Region

In Finnland hat am Samstag eine Blockade der wichtigen südlichen Region um die Hauptstadt Helsinki herum wegen des neuen Coronavirus begonnen. Die Polizei und sie unterstützende Militärkräfte und Grenzschutzbeamte fingen damit an, die Sperrung durchzusetzen. Die Regierung von Ministerpräsidentin Sanna Marin hatte angeordnet, dass Bürger nicht in die Region Uusimaa und nicht aus dieser raus dürfen. Dort leben rund 1,7 Millionen Menschen, darunter 650.000 Bewohner von Helsinki.

Mehr als 600.000 Menschen haben sich weltweit nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Die die renommierte Johns-Hopkins-Universität bezifferte die Zahl der nachweislich Infizierten mit Menschen 614.884. Demnach starben mehr als 28.600 Kranke in Folge oder an der Lungenkrankheit Covid-19, die das Virus auslösen kann. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Es gebe in kaum einem Land genügend Tests, um die Menschen flächendeckend zu untersuchen.

Politiker reagieren empört auf die Ankündigung mehrerer großer Konzerne, die Mieten für ihre Läden nicht mehr zu zahlen. Die Unternehmen berufen sich dabei auf die Notfall-Regelungen der Bundesregierung. Zuerst hatte der Sportartikelhersteller Adidas angekündigt, ab April keine Miete mehr für seine Filialen zu zahlen. Auch Deichmann, Puma und H&M wollen Berichten zufolge die Mietzahlungen auf Eis legen.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärte, die Corona-Hilfsgesetze lieferten keine Grundlage dafür.

Innerhalb von 24 Stunden hat es in Spanien 832 Todesopfer gegeben - so viele wie noch nie vorher an einem Tag. Das meldet das spanische Gesundheitsministerium. Am stärksten betroffen ist nach wie vor die Hauptstadt Madrid. Die spanische Regierung will nun auch das Militär einsetzen. Es soll beim Transport der Leichen helfen. Die Ausgangssperre für die Bevölkerung wurde bis zum 11. April verlängert.

Spanien ist nach Italien das am schwersten von der Krise betroffene Land Europas. Dort wurden über 72.000 Infektionen festgestellt. 5.690 Menschen starben an den Folgen der Krankheit.

Bundekanzlerin Angela Merkel (CDU) meldet sich in ihrem Podcast aus der häuslichen Quarantäne und bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Mitarbeit.

"Wenn ich heute sehe, wie fast alle ihr Verhalten völlig umgestellt haben, wie die große Mehrheit von Ihnen wirklich jeden unnötigen Kontakt vermeidet, eben weil er auch ein Ansteckungsrisiko enthalten kann, dann möchte ich einfach sagen: Danke, von ganzem Herzen danke." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Zugleich warnte sie vor Ungeduld. Bisher gäben die aktuellen Zahlen keinen Anlass mit den ergriffenen Maßnahmen nachzulassen. Niemand könne sagen, wie lange diese Zeit noch dauern werde. Stand heute gibt es bundesweit 49.845 bestätigte Infektionen.

Dauer 4:46 min Kanzlerin Merkel: „Von ganzem Herzen Danke“ In ihrem Podcast dankt Bundeskanzlerin Angela Merkel all den Menschen, die durch Einhaltung der derzeitigen Einschränkungen helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Video herunterladen (119,8 MB | MP4)

Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres - vorher rechnet Bundesforschungsministerin Anja Karliczek nicht mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

"Wir wollen so schnell wie möglich laufen - aber wir dürfen dabei nicht hinfallen." Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU)

Zwar werde alles getan, um die Prozesse zu beschleunigen. Oberste Priorität hätten aber Wirksamkeit und Patientensicherheit, so die Forschungsministerin zu den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dafür müsse es erstmal klinische Studien geben. Diese könnten wahrscheinlich im Laufe des Jahres beginnen.

Karliczek kündigte zudem an, dass sich Deutschland an einer internationalen Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beteiligen werde. Ziel sei es, die Wirksamkeit von bereits vorhandenen Medikamenten gegen das Corona-Virus zu erforschen. Am Geld werde die Forschung nicht scheitern, sagte Karliczek.

Die Türkei verschärft ihre Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Das betrifft auch den internationalen Flugverkehr. Alle internationalen Flugverbindungen werden eingestellt. Das verkündete Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in einer Fernsehansprache. Reisen innerhalb der Türkei sind nur noch mit behördlicher Genehmigung möglich. Auch Freizeitaktivitäten werden weitgehend eingeschränkt.

Die Bundeswehr will sechs italienische Patienten zur Behandlung nach Deutschland holen. Ein Airbus sei dazu am Morgen in Bergamo gelandet, schreibt die Luftwaffe auf Twitter. Mehrere Kliniken in Nordrhein-Westfalen haben angekündigt, dass sie insgesamt zehn Corona-Patienten aus Italien und vier aus Frankreich aufnehmen werden.

Dauer 1:27 min Luftwaffe fliegt italienische Corona-Patienten aus Der Airbus der Luftwaffe wird am frühen Nachmittag in Köln erwartet. Berlin-Korrespondent Georg Schwarte berichtet.

"Ein wichtiges Zeichen der Solidarität" - Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer @akk zum Transport von #Corona-Patienten mit unserem MedEvac-Airbus aus Italien nach Deutschland. #FuerEuchGemeinsamStark https://t.co/n5IbmCUc3F Verteidigungsministerium, Twitter, 28.3.2020, 7:35 Uhr

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) geht davon aus, dass ihre Finanzreserven für den Ansturm auf das Kurzarbeitergeld ausreichen. Nach Schätzungen der Regierung könnten 2,15 Millionen Menschen aufgrund der Corona-Krise in Kurzarbeit gehen. Während der Finanzkrise 2008/2009 waren zeitweise über 1,4 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Für die Corona-Krise geht BA-Chef Detlef Scheele aber von deutlich mehr Anträgen auf Kurzarbeit aus.

China beendet die Isolation der Millionenmetropole Wuhan. Damit ist es wieder erlaubt, in die Hauptstadt der Provinz Hubei einzureisen. Das Ausreiseverbot gilt noch bis zum 8. April. Der U-Bahnverkehr ist wieder angerollt. In der kommenden Woche sollen Einkaufszentren wieder öffnen. Wuhan gilt als Ausgangspunkt der Pandemie. In der Stadt hatten sich über 50.000 Menschen mit dem Virus infiziert - das sind mehr als zwei Drittel aller Erkrankten in China.

Die Einschränkungen wegen der Corona-Krise gelten in Deutschland bis mindestens zum 20. April. Das hat Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" gesagt. Bis dahin blieben alle Maßnahmen wie die Schließung von Läden, Restaurants, Schulen und Universitäten bestehen. Ältere Menschen müssten noch weit länger mit Kontakteinschränkungen rechnen als jüngere, sagte Braun - bis es einen Impfstoff gibt. Weiter sagte Braun: „Wenn wir es schaffen, die Infektionsgeschwindigkeit so zu verlangsamen, dass wir zehn, zwölf oder noch mehr Tage haben bis zu einer Verdopplung, dann sind wir auf dem richtigen Weg“. Zuletzt verdoppelten sich die Fallzahlen in etwa alle drei Tage.

Die Rückholaktion der Bundesregierung für im Ausland gestrandete Deutsche wird jetzt deutlich schwieriger. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte im SWR, 160.000 von etwa 200.000 Menschen seien wieder zurück in Deutschland. Man habe mit den Touristenhochburgen begonnen. Nun seien Länder wie El Salvador, Paraguay oder Nepal an der Reihe. Dort gebe es solche Zentren nicht. Daher werde es nun komplizierter Rückflüge für Menschen zu organisieren, die wegen der Corona-Krise festsitzen. Das Auswärtige Amt arbeite derzeit eng mit Reiseveranstaltern zusammen. Die Botschaften vor Ort versuchten dann, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen.