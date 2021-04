Nachdem das geänderte Infektionsschutzgesetz des Bundes greift, muss das Corona-Modell-Prodell in Tübingen beendet werden. Jetzt gelten die Inzidenzzahlen des Landkreises. Und die sind zu hoch.

"In dem Modellproprojekt in Tübingen haben wir sicher einen guten Anfang gemacht", sagt Prof. Klaus Wälde in SWR Aktuell. Er ist Volkswirtschaftler an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und hat das Modell in Tübingen wissenschaftlich begleitet. Dass es nun beendet werden muss, findet Wälde schade. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass es möglich gewesen wäre, noch mehr Daten von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu erheben. Als Beispiel nannte Wälde die Stadt Augustusburg in Sachsen. Im Gegensatz zu Tübingen, wo es den Menschen möglich war, durch einen negativen Corona-Schnelltest, ins Theater oder in ein Restaurant zu gehen, seien hier noch weitere Analysen gemacht worden.

So seien die Menschen zum Beispiel nach einem Aufenthalt im Museum oder in einem Restaurant "eingescannt" worden. "Darüber hinaus wird im Vergleich zu Tübingen festgestellt, ob die Menschen nach den Besuchen infiziert sind", sagt der Wissenschaftler und fordert deshalb, Schnelltests nicht nur zu machen, bevor zum Beispiel ein Restaurant betreten wird, sondern auch anschließend.

Effekte des Modellprojekts Tübingen

Wälde hält das Modellprojekt in Tübingen nicht für grundsätzlich gescheitert. "Modellprojekte dieser Art haben immer einen positiven und unter Umständen immer einen kleinen negativen Effekt." Negativ sei, dass die Menschen "unter Umständen" mehr Kontakte hätten als anderswo. Positiv sei allerdings die hohe Anzahl von Schnelltests. So sei es möglich gewesen, Personen zu finden, "die asymptomatisch infektiös sind", sagt Prof. Wälde. Besonders wichtig sei das bei Menschen, die keinerlei Anzeichen für eine Corona-Infektion haben, aber dennoch andere Menschen anstecken könnten. Begäben sich diese Menschen dann in Quarantäne, verringere sich auch die Zahl der Neuansteckungen automatisch.

Wissenschaftliche Vergleiche zu anderen Regionen

Untersucht haben Prof. Wälde und sein Team auch andere Regionen in Baden-Württemberg. Dazu gehörten Heidelberg, Freiburg, der Enz-Kreis und Heilbronn. Dort waren Geschäfte und kulturelle Einrichtungen im Untersuchungs-Zeitraum geschlossen. Festgestellt wurde, dass die Inzidenzzahl in Tübingen zu Beginn der Analyse deutlich höher lag (+50) als in den anderen Regionen. Gegen Ende der Beobachtung sank der Wert jedoch (+10). Das habe vermutlich daran gelegen, so der Wissenschaftler, dass zu Beginn des Modellprojekts in Tübingen deutlich mehr Menschen getestet worden seien. Anschließend habe sich allerdings der "positive Effekt" eingestellt, "dass Personen gefunden werden, die sonst nicht gefunden worden wären", sagt Wälde.