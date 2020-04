per Mail teilen

Bundeskanzlerin Merkel hat die Menschen vor Leichtsinn in der Corona-Krise gewarnt und zu größter Vorsicht aufgerufen. Die Bundesländer sollten bei den Lockerungen der Beschränkungen behutsam vorgehen.

Man dürfe sich keine Sekunde in Sicherheit wiegen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einer Sitzung des Corona-Krisenkabinetts am Nachmittag. Andernfalls könnten die Infektionszahlen wieder stark steigen, so Merkel.

Das Statement der Kanzlerin im Video:

Maßnahmen nicht zu sehr lockern

An die Regierungschefs der Länder appellierte sie, die Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise nicht zu früh und zu weitgehend zu lockern. Seit Montag gelten in zahlreichen Bundesländern erste Lockerungen der Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronav.

Merkel versicherte, sie wisse um die Nöte vieler Menschen. Gleichzeitig betonte sie: "Wir" müssten weiterhin "wachsam und diszipliniert" bleiben - damit meine sie alle Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes.

"Diese Pandemie verlangt uns allen ziemlich viel ab."

Kein erneuter allgemeiner Shutdown

Niemand wolle einen "erneuten allgemeinen Shutdown", so die Kanzlerin weiter. Bei einem wiederholt "exponentiellen Wachstum der Infektionszahlen" wäre aber ein solcher Schritt "unvermeidlich".