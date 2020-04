per Mail teilen

Die WHO warnt davor, die Kontaktbeschränkungen gegen die Corona-Pandemie zu schnell aufzuheben. Das könne zu einer tödlichen, erneuten Ausbreitung des Virus führen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO wolle, so wie jeder andere auch, dass die Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus in Genf auf einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Er wisse, dass einige Länder bereits eine Lockerung der Hausarrestregelungen planen.

Ansteckungsrate unter Kontrolle bringen

Zuvor müssten jedoch einige Bedingungen erfüllt sein, so der WHO-Chef. So müsse erstens die Ansteckungsrate unter Kontrolle gebracht sein. Zweitens müssten die medizinischen Dienste ausreichend zur Verfügung stehen. Drittens müsse das Risiko eines Ausbruchs in speziellen Einrichtungen wie Pflegeheimen minimiert sein.

Wie lange bleibt das Kontaktverbot in Deutschland? Wie die Diskussion um Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland aussieht, hat ARD-Berlinkorrespondent Andreas Reuter zusammengefasst: Dauer 0:56 min Politiker warnen in Interviews vor voreiliger Lockerung von Beschränkungen Politiker warnen in Interviews vor voreiliger Lockerung von Beschränkungen

Außerdem müssten an Arbeitsplätzen, Schulen und allen anderen Orten, wohin sich Menschen unbedingt begeben müssen, Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. Darüber hinaus müsse sichergestellt sein, dass das Virus nicht von außen wieder in ein Land hereingetragen werde.

Und schließlich, müssten der Bevölkerung die Schritte der Lockerung der Maßnahmen bewusst sein. Jede und jeder Einzelne spiele eine bedeutende Rolle bei der Beendigung der Pandemie. Werde die Aufhebung der Einschränkungen nicht richtig durchgeführt, könne dies gefährlich - sogar tödlich - sein.