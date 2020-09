Dem Chef der Bahngewerkschaft EVG gefällt nicht, dass Zugbegleiter die Maskenpflicht kontrollieren sollen - und droht damit, den Zugverkehr lahmzulegen. Stefan Giese fehlt dafür jedes Verständnis.

Klaus-Dieter Hommel, Chef der Bahngewerkschaft EVG, droht in einem Zeitungsinterview mal eben damit, den Zugverkehr lahmzulegen. Ihm passt nicht, wie die große Politik die Maskenpflicht in Zügen durchsetzen will – nämlich mithilfe der Zugbegleiter. Sie sollen gegen "Maskenverweigerer“ Bußgelder verhängen, so wie sie es mit "Ticketverweigerern" – also Schwarzfahrern – auch machen.

Wer soll die Maskenpflicht kontrollieren? picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Bahnfahrer wissen, dass es hier tatsächlich ein Problem gibt. Viele Fahrgäste tragen die Gesichtsmaske unter der Nase, unter dem Kinn oder auch gar nicht – und gefährden damit andere Passagiere und das Zugpersonal. Schließlich soll die Maske die Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Doch überzeugte "Maskenmuffel" haben bisher wenig zu befürchten. Denn das Zugpersonal beschränkt sich meist darauf, zu ermahnen und schwierige Fälle des Zuges zu verweisen.

Klaus-Dieter Hommel hat mit dieser laxen Praxis kein Problem. Die Maskenkontrolle sei nicht Aufgabe der Zugbegleiter und für diese zu gefährlich. Wer das sonst machen soll, interessiert ihn nicht sonderlich, denn: "Es ist nicht unsere Aufgabe Lösungen anzubieten", sagt er.

So läuft bisher die Kontrolle der Maskenpflicht in der Bahn:

Mich erstaunt diese Haltung. Wer, wenn nicht die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, soll sich der Sache annehmen? Sie tragen Verantwortung für ihre Fahrgäste, sie haben das Hausrecht im Zug, sie kontrollieren die Fahrscheine und sanktionieren Schwarzfahrer. Im Konfliktfall sind sie für die Polizei akzeptierte Ansprechpartner und Zeugen. Mit anderen Worten: Im Berufsalltag stellen sie genau die Fähigkeiten tagtäglich unter Beweis, die gefordert sind, gewissen Passagieren die Maskenpflicht nachdrücklich in Erinnerung zu rufen.

Aber Klaus-Dieter Hommel geht es ums Prinzip, also um was ganz Wichtiges. So wichtig, dass er nicht einmal vor der Drohung zurückschreckt, dass "Züge nicht losfahren" werden. Zu schade, dass sich das Coronavirus nicht von Drohungen beeindrucken lässt. Mehr hat Herr Hommel aber nicht zu bieten.