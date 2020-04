Die Länderchefs appellieren an die Vernunft der Bürger, vorsichtig zu bleiben. Dabei handeln sie selbst mit kleinteiligen, widersprüchlichen Lockerungen wider die Vernunft, meint Martin Rupps.

"So ein Virus ist halt nun mal nicht gerecht", sagte dieser Tage der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), als er die Kontaktbeschränkungen bis Anfang Mai verlängerte. Ja, die Wirtschaft schreit nach Lockerungen. Das Virus kann nicht gerecht sein. Aber Länderchefs könnten es. Gerecht im Sinne von plausibel und gemeinsam unterwegs.

Einige Geschäfte auf den Mannheimer Planken dürfen wieder öffnen SWR Fotos: Ninja Degen

Doch davon keine Spur. Outlet-Center in Baden-Württemberg bleiben zu, in Rheinland-Pfalz öffnen sie. In Baden-Württemberg sind Geschäfte über 800 Quadratmeter geschlossen. In Rheinland-Pfalz dürfen sie öffnen, wenn die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzt wird. Auch die jetzt für Baden-Württemberg verkündete Maskenpflicht hat weniger eine wissenschaftlich als eine politische Grundlage: Sie kommt, weil andere Länder vorgeprescht sind.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Keinem Menschen ist diese regionale, dem Föderalismus geschuldete Willkür plausibel zu vermitteln. Schon gar nicht dem Outlet-Betreiber in Baden-Württemberg, der jetzt – für mich völlig verständlich – ein Gericht bemüht.

Kretschmann und Co. appellieren an die Vernunft der Bürger, weiter vorsichtig zu sein. Gleichzeitig fassen sie selbst Beschlüsse jenseits der Vernunft. Statt entschlossen an einem Strang zu ziehen, fügen sie sich regionalen Interessengruppen oder verordnen – wie bei der Maskenpflicht – fragwürdige Beruhigungsmittel.