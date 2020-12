Seit dieser Woche ist er zurück - der harte Lockdown. Immerhin: Erfahrung, Lerneffekt und Jahreszeit machen einiges einfacher. Aber nicht alles - stellt Laura Koppenhöfer in ihrer Kolumne fest.

Willkommen zurück im Lockdown. Fast hätten wir vergessen oder besser gesagt: verdrängt, wie es dort ist. Doch noch bevor es richtig los ging, war alles wieder da. Die Mails von der Kita: Nein, man wisse nicht, wie es weitergehe, man warte mal wieder auf Vorgaben. Die leeren Innenstädte. Die wieder stärkere Gereiztheit bei politischen Diskussionen. Die Häufung bedenklicher Videos in manchen Chats, ebenso die mahnender Politiker-Appelle.

Die Kolumne von Laura Koppenhöfer können Sie hier auch im Audio hören:

Ein paar Lockdown-Phänomene sind neu: Hamsternde Heimwerker, die noch schnell vier Farbeimer und fünf Sperrholzplatten in den Kofferraum stapeln, weil diesmal auch die Baumärkte überall zu sind. Oder Panik-Weihnachts-Käufe. Vergiss Klopapier! Geschenkpapier war die begehrte Beute vorm Winter-Lockdown.

Ist es diesmal einfacher?

Manches ist diesmal einfacher: Das Zuhausebleiben fällt bei einstellig kalter Dunkelheit leichter und fördert unter Umständen vorweihnachtliche Besinnlichkeit. In Sachen Notbetreuung gilt Arbeit als Arbeit, unabhängig von Systemrelevanz und Präsenzpflicht - in Baden-Württemberg zumindest. In Rheinland-Pfalz bleiben Kitas sogar im Regelbetrieb. Beides erspart Eltern die abstruse Situation, im Home Office Kleinkinder zu betreuen oder am Wickeltisch Telefonkonferenzen zu leiten.

Anderes ist dagegen eher schwieriger: Das Alleinsein fällt bei einstellig kalter Dunkelheit nicht zwingend leichter, was die kontaktbeschränkte Einsamkeit noch verstärken kann. Und gab es zur Lockdown-Premiere eine breite digitale Experimentierfreude, Treffen aller Art in den Videochat zu verlegen, haben genau das viele mittlerweile satt. Aus Neugier wurde Müdigkeit. Die viele auch gegenüber den Anti-Corona-Maßnahmen verspüren. Oft wohlwissend, dass die angesichts der aktuellen Todeszahlen das kleinere Übel darstellen.

Zum Schluss das vielleicht prägnanteste Déjà-vu: Wieder gibt es ein Datum, an das sich alle klammern: Damals war’s zunächst der 20.4., jetzt der 10.1. Durchhalten, dann wird’s besser. Doof nur, dass es schon jetzt laut aus dem Hinterkopf ruft: Vergiss es! Wird nix! Genauso wenig wie der November-Teil-Lockdown nur im November war. Oder wie damit ein "ziemlich normales Weihnachten" möglich wurde. Genauso wenig, wie es "nicht wieder passiert" ist, den Einzelhandel und die Friseure zu schließen - wie von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wörtlich versprochen. Und wie Kitas und Schulen "als letztes" zugemacht wurden, wie von ganz vielen versprochen, sondern zeitgleich mit Ikea und MediaMarkt.

Gibt es Perspektiven?

So schwierig zuverlässige Perspektiven in einer dynamischen Pandemie sind, so schädlich ist es, immer wieder Ankündigungen zu machen, die am Ende nichts wert sind. Die eigentlich heilsamen Versprechen haben so ihre Heilkraft verloren. Aber bei allem Déjà-vu-Gefühl, etwas ist ganz anders: Diesmal haben wir einen Impfstoff vor der Nase. Und das war lange so unwahrscheinlich, dass es niemand versprechen wollte.