Die Anzeichen dafür, dass die Corona-Beschränkungen in Deutschland auch nach dem 10. Januar andauern, mehren sich. In wenigen Tagen fällt die Entscheidung.

Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen wollen am 5. Januar zusammen mit der Bundeskanzlerin entscheiden, ob die strikten Corona-Beschränkungen über den 10. Januar hinaus andauern sollen.

Die Anzeichen dafür mehren sich, dass viele Geschäfte geschlossen bleiben und die Menschen sich weiter stark einschränken müssen, was die Anzahl ihrer Kontakte angeht. Mehrere Ministerpräsidenten haben gesagt, dass sie sich weitergehende Lockerungen gegenwärtig nicht vorstellen können.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte bereits, sie sehe keine Möglichkeit, die Corona-Regeln zu lockern. Auch die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI), das erstmals mehr als 1.000 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet hat, sprechen für eine Verlängerung der Beschränkungen.

Auch die Landesregierung von Baden-Württemberg macht das Ende des Lockdowns von deutlich sinkenden Infektionszahlen abhängig.

Ärztepräsident: Zielmarke überdenken

Bei ihrer Entscheidung sollten Bundesregierung und Länderchefs die Zielmarke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche überdenken, fordert Ärztepräsident Klaus Reinhardt. Man müsse auch andere Folgen des Lockdowns miteinbeziehen, beispielsweise die psychosozialen Folgen von Schulschließungen, sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Außerdem forderte er eine langfristige Strategie.

"Warum ist es so schwer, deutschlandweit feste Senioren-Zeitfenster für Einkäufe im Einzelhandel zu schaffen oder spezielle Terminslots in öffentlichen Einrichtungen?" Ärztepräsident Klaus Reinhardt

Kretschmer: Arbeit in Kliniken an der Belastungsgrenze

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geht nicht davon aus, dass bei dem Treffen Lockerungen beschlossen werden. Als Grund nannte er die angespannte Situation in den Krankenhäusern, in denen Männer und Frauen an der Belastungsgrenze arbeiteten. Auch Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (CDU) sieht wenig Raum dafür, dass der Lockdown beendet werden kann. Die Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) würden am 5. Januar angesichts der aktuellen Zahlen entscheiden.

Abwägen der Fakten: von Neuinfektionen bis Dauer der Impfkampagne

Dabei geht es um die Zahl der Neuinfektionen, Todesfälle und die Auslastung der Krankenhäuser. Auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), geht fest davon aus, dass wir in Deutschland weiterhin mit Einschränkungen leben müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, (CDU) sagte, der erste Schritt raus aus der Pandemie sei der Impfstoff. Experten rechnen jedoch damit, dass die Impfkampagne gegen Corona bis in den Sommer hinein andauert.