Vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern haben die Landkreise eine bundesweit einheitliche Obergrenze für die Teilnehmerzahl bei Privatfeiern gefordert: 50 Gäste, mehr sei problematisch.

Weniger als 50 Gäste pro Feier und das deutschlandweit, sprich: einheitlich. So sollen die neuen Corona-Regeln für Familienfeiern aussehen, wenn es nach Landkreistagspräsident Reinhard Sager geht. Der gegenwärtige Flickenteppich irritiere die Menschen, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Problem bei großen Feiern: Kontakte nachverfolgen kaum möglich

"Ab 50 Teilnehmern wird es logistisch extrem schwierig, die Kontakte nachzuverfolgen, wenn ein Covid-Positiver unter der Gesellschaft war", so Sager.

Momentan gibt es in Deutschland keine einheitlichen Regeln für Familienfeiern. Jedes Bundesland bestimmt selbst, wie viel Gäste auf privaten Festen erlaubt sind. Sager erwartet von der Politik, dass sich das ändert. Auf dem Treffen zwischen Bund und Ländern kommende Woche müsse eine deutschlandweite Regelung beschlossen werden

Aktuell in BW und RP deutlich mehr als 50 Gäste erlaubt

In Baden-Württemberg liegt die Grenze bei privaten Veranstaltungen momentan bei 100, in Rheinland-Pfalz bei 75 Gästen. Der Personenkreis für solche geschlossenen Gesellschaften müsse im Voraus eindeutig festgelegt werden.

Corona-Infektionen: Niveau von April erreicht

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat den höchsten Wert seit April erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 2.507 neue Fälle. Das sind 354 mehr als am Vortag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Dienstag erneut mit den Regierungschefs der Länder über Strategien für den Umgang mit der Corona-Pandemie im Herbst und Winter beraten.