Immer mehr Infizierte erkranken so schwer an COVID-19, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Experten rechnen damit, dass die Zahl der Intensivpatienten rasant ansteigen wird. Sehen Sie hier die aktuelle Lage für Ihren Ort.

Geben Sie zunächst den Namen Ihres Stadt- oder Landkreises an. Wir zeigen Ihnen die aktuelle Situation auf den Intensivstationen in Ihrer Region:

So viele Intensivbetten sind in Deutschland noch frei

So verteilen sich heute die Intensivkapazitäten in deutschen Krankenhäusern. Das grüne Stück zeigt den Anteil an unbelegten Intensivbetten. Diese Darstellung ist eine Momentaufnahme.

So hat sich die Auslastung der Intensivbetten entwickelt

Die Auslastung verändert sich dynamisch. Durch Notfälle und geplante Operationen sind die meisten Intensivstationen bereits zu einem Großteil ausgelastet. Hinzu kommen nun die COVID-19-Patienten mit und ohne Beatmungsbedarf. Darüber hinaus halten die Krankenhäuser freie, sofort verfügbare Intensivbetten bereit. Rechnet man zu allen Intensivpatienten die freien verfügbaren Betten hinzu, zeigt sich die aktuelle Auslastung und maximale Verfügbarkeit von intensivmedizinischen Betten in Deutschland. Der folgende Chart zeigt auf, wie sich diese Kapazitäten entwickeln:

So viele COVID-19-Patienten gibt es in den einzelnen Bundesländern

Durch eine regionale und sogar bundesweite Koordination der Bettenkapazitäten wird es möglich sein, dass Patienten kurzfristig auf Intensivstationen in anderen Kliniken verlegt werden. Daher ist es wichtig, die Gesamtzahl aller verfügbaren Intensivbetten im Blick zu behalten: