Die Finanzprobleme von Städten und Gemeinden wachsen durch die Pandemie: Theater, Schwimmbäder, viele Museen und Kitas sind zu. Im ÖPNV oder bei der Gewerbesteuer brechen Einnahmen weg.

Viele Städte und Gemeinden in Deutschland sind notorisch klamm, die Corona-Krise verstärkt die Geldprobleme für alle jetzt zusätzlich. Die Kommunen müssen Mehrausgaben durch die Corona-Krise schultern - zum Beispiel, wenn mehr Menschen in Harz-IV abrutschen. Es geht um Milliarden, die den Kommunen fehlen werden. Die Kommunalen Spitzenverbände fordern deshalb einen Rettungsschirm für Gemeinden und Städte. SWR-Redakteurin Lena Stadler hat mit Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, gesprochen.

Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, fordert einen Rettungsschirm für die Kommunen wegen der Finanzprobleme durch die Corona-Pandemie. dpa Bildfunk Caroline Seidel/dpa

Wie groß sind Ihre Sorgen um die Kommunen in Deutschland?

Wir sind an einem Punkt, wo wir jetzt deutlich merken, dass Corona sich ganz massiv auf die kommunalen Haushalte auswirkt und damit letztlich auf uns alle.

Wie hoch beziffern Sie die finanzielle Belastung der Städte und Gemeinden infolge der Corona-Krise?

Wir gehen im Moment davon aus, dass wir auf der Steuerseite in 2020 schätzungsweise etwa 16 bis 18 Milliarden weniger einnehmen werden. Auf der Ausgabenseite kommen vor allem Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger, aber auch die Kosten der Gesundheitsämter, nochmal etwa 4 bis 6 Milliarden dazu. Das heißt, in Summe rechnen wir damit, dass wir gut 20 Milliarden, bis zu 24 Milliarden, weniger in den Kassen haben werden als geplant. Die Steuerschätzung am 14. Mai wird neue Erkenntnisse bringen.

Unternehmen und Selbstständige werden mit Milliardenhilfen unterstützt, um sie vor der Pleite durch die Corona-Krise zu schützen. Jetzt hat auch der Deutsche Städtetag angesichts wegbrechender Steuereinnahmen einen "kommunalen Rettungsschirm" gefordert. Dieser Forderung schließt sich auch Wolfram Leibe (SPD) an. Er ist Oberbürgermeister der Stadt Trier. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern beschreibt er, welche Löcher die Corona-Krise in seine Stadtkasse reißt und warum zusätzliche Kredite nicht helfen.

Wo wird es Ihrer Meinung nach den größten Einbruch bei den Einnahmen geben? Bei der Gewerbesteuer?

Ja, die wichtigste Steuer für die Städte ist die Gewerbesteuer. Da sind die Einbrüche sehr deutlich. Das merken wir, weil viele Unternehmen ihre Vorauszahlung schon auf null gesetzt haben, wie man das technisch sagt. Das heißt, sie zahlen ihre Steuerabschläge nicht mehr. Zum zweiten kommt dazu, dass der Bund die Möglichkeit geschaffen hat, dass viele Unternehmen ihre Steuern stunden lassen können. Auch diese Anträge haben deutlich zugenommen. Wir sind in einer Situation, wo wir bisher gesagt haben, wir kriegen das alles hin, wir managen das, wir machen die Gesundheitsämter, wir sorgen dafür, dass Corona bekämpft wird. Aber jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo wir schauen müssen, wie halten wir die Städte handlungsfähig.

Man kann etwa ein Sozialamt, eine Schule und einen Kindergarten schlecht schließen. Welche Bereiche müssen bluten, wenn eine Gemeinde am Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten angekommen ist?

Die Handlungsfähigkeit der Stadt, das ist so etwas Abstraktes. Damit kann keiner etwas anfangen. Aber es geht natürlich um Kultur, um Kita, um Schule, um Sport und Museen, um Messen. Es geht auch um Gesundheitsamt. All die Bereiche, die im Moment eine große Rolle spielen, die lange Zeit geschlossen waren und jetzt langsam wieder hochgefahren werden - all diese Bereiche sind kommunal. Und all diese Bereiche brauchen wir, damit wir ein vernünftiges, lebenswertes Stadtumfeld schaffen können.

Und für diese Bereiche müssen wir auch investitionsfähig sein. Denn es geht nicht nur um uns. Es geht auch um die kommunalen Investitionen. Ich meine, wir machen zwei Drittel der Bauinvestitionen bundesweit. Da hängt jede Menge Handwerk dran, und jede Menge Wirtschaft. Die Krise, in die wir gerade reinfahren, betrifft nicht nur die Städte, sie betrifft auch das Handwerk und die Wirtschaft.

Sie fordern einen Rettungsschirm für die Kommunen. Wie könnte der konkret ausgestaltet sein?

Über die konkrete Ausgestaltung sind wir im Gespräch mit der Bundesregierung, auch mit den Ländern. Wir haben drei Ziele, die wir verfolgen.

Wir müssen die Handlungsfähigkeit sicherstellen. Damit Städte handeln können, brauchen sie Liquidität.

Dann müssen wir dafür sorgen, dass nicht alle Städte flächendeckend in die Verschuldung getrieben werden.

Und der dritte Punkt, da geht es um die Investitionsfähigkeit - also uns in die Lage zu versetzen, trotz Corona Schulen weiter zu modernisieren, die Kitas zu verbessern und vielleicht das neue Museum zu bauen.

Bei der Handlungsfähigkeit sprechen wir zwar auch von Krediten. Aber wir brauchen eine Perspektive, damit die Städte und Gemeinden nicht in die Verschuldung gehen müssen. Das heißt, wir brauchen frisches Geld vom Bund und von den Ländern.