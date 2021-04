Das Konsumklima in Deutschland ist so schlecht wie nie. Jetzt, in der Corona-Krise, steht der Index der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) deutlich im Minus, tiefer als in der Finanzkrise.

Selbst während der Finanzkrise 2008/2009 lag der Index der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) bei plus minus Null. "Handel, Hersteller und Dienstleister müssen sich auf eine unmittelbar bevorstehende, sehr schwere Rezession einstellen", prognostizierte GfK-Experte Rolf Bürkl. Beschäftigte sorgen sich vor allem um Job und Einkommen Beispiellos in der Historie des Konsumklimas – so beschreibt der zuständige GfK-Experte diesen Absturz. Die Verunsicherung der Konsumenten sei riesig. Besonders dramatisch ist der Rückgang bei der Einschätzung des eigenen Einkommens, verbunden mit der Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes. Noch nie seit Beginn der Erhebung 1980 ist ein höherer Monatsverlust der Erwartungen gemessen worden. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat 2.000 Verbraucher in den ersten beiden Aprilwochen befragt, also mitten im Shutdown. In diesem Zeitraum waren die ersten Lockerungen noch nicht beschlossen. Da das Hochfahren aber sehr langsam geht, rechnet die GfK in den kommenden Monaten auch nicht mit viel besseren Zahlen. Pessimismus in der Wirtschaft messen auch andere Forscher Auch andere Umfragen bestätigen den Pessimismus: Das Ifo-Institut geht davon aus, dass etwa jedes fünfte deutsche Unternehmen Stellen streichen oder befristete Jobs nicht verlängern wird. Nach einer Umfrage des Insa-Instituts wollen knapp 60 Prozent der Deutschen in den kommenden Wochen kein Produkt kaufen, das teurer als 250 Euro ist.