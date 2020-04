Werden heute in Deutschland erste Lockerungen der Corona-Auflagen bekanntgegeben? Die USA vermeldet mehr als 2.200 Tote, Trump will Zahlungen an WHO einstellen. Alle wichtigen Entwicklungen im Live-Blog.

15.4.2020 - 10:15 Uhr Scharfe Kritik an Trump-WHO-Entscheidung

Für seine Entscheidung die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation vorerst zu stoppen, erntet US-Präsident Donald Trump international Kritik. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) schrieb auf Twitter, eine der besten Investitionen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sei es, die WHO beispielsweise bei der Entwicklung von Tests und Impfstoffen zu stärken.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, die internationale Gemeinschaft müsse nun solidarisch zusammenarbeiten, um das Virus und dessen Konsequenzen zu stoppen. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, für Washington sei es immer das Wichtigste, einen Schuldigen zu finden. Mit Blick auf die Pandemie seien es nun China und die WHO. Trump wirft der Organisation Missmanagement in der Corona-Krise vor und hatte deshalb den Zahlungsstopp veranlasst.

Der Bundeselternrat fordert bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen bundesweit einheitliche Regelungen. Im SWR Tagesgespräch kritisierte der Ratsvorsitzende Stephan Wassmuth auch die Kultusministerkonferenz der Länder. Die Schulen seien sehr unterschiedlich vorbereitet auf die Krise, auch in Bezug auf die Digitalisierung.

Der Handelsverband will, dass Geschäfte wieder öffnen dürfen. Sonst drohe eine gewaltige Pleitewelle, warnt Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Die Industrie verlangt einen verbindlichen Fahrplan für eine schrittweise Lockerung der Beschränkungen - einheitlich für die gesamte Bundesrepublik.

Ähnliche Forderungen kommen auch vom Deutschen Tourismusverband sowie den Hotel- und Gastronomiebetriebe. Die Automobilindustrie warnt vor nationalen Alleingängen beim Wiederhochfahren von Industrie und Logistik. Verbands-Präsidentin Hildegard Müller sagte, die Branche brauche europaweit abgestimmtes Vorgehen auch bei der Wiederaufnahme der Produktion.

In den USA sind nach Angaben der Johns Hopkins Universität innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen infolge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben wie noch nie zuvor. Bis Dienstagabend (Ortszeit) verzeichneten die Experten in den Vereinigten Staaten 2228 Todesfälle.

Der bisherige Höchstwert war mit 2.108 Toten am vergangenen Freitag erreicht worden. Seit Beginn der Epidemie waren der Universität zufolge in den USA fast 26.000 Menschen infolge einer Infektion ums Leben gekommen. US-Präsident Donald Trump gibt der Weltgesundheitsorganisation WHO eine Mitschuld an der Krise und setzt die Beitragszahlungen aus.

15.4.2020 - 4:34 Uhr: Laschet für gemeinsamen Länderkurs

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat vor Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) über Lockerungen bei den harten Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie einen gemeinsamen Fahrplan der Länder gefordert. "Wir brauchen einen Konsens der 16 Länder. Gerade in der Schulpolitik darf es keine Alleingänge geben", sagte Laschet in Berlin vor der Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten heute Nachmittag.

15.4.2020 - 3:06 Uhr: Unicef: Kinder brauchen gerade viel Schutz im Netz

Kinder sind in der Coronavirus-Gesundheitskrise viel im Netz unterwegs und brauchen nach Ansicht des UN-Kinderhilfswerks Unicef mehr Unterstützung. So bestehe zum Beispiel die Gefahr von Cybermobbing oder gefährlichen Inhalten ausgesetzt zu sein, warnt die Organisation.

Um einen besseren Schutz zu ermöglichen und Eltern und Lehrer besser zu informieren, müssten Regierungen und die Internetunternehmen zusammenarbeiten. Das Leben von Millionen Kindern sei vorübergehend auf ihr Zuhause und ihren Bildschirm zusammmengeschrumpft. Sie bräuchten Hilfe, mit dieser neuen Realität umzugehen, fordert Unicef außerdem.

15.4.2020 - 0:56 Uhr: Trump setzt Beitragszahlungen an WHO aus

US-Präsident Donald Trump setzt die Beitragszahlungen der USA für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus - mitten in der Coronavirus-Pandemie, von der die USA besonders stark betroffen sind. Trump habe die Regierung angewiesen, die Beitragszahlungen zu stoppen, während überprüft werde, welche Rolle die WHO bei der "schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus" gespielt habe, sagte Trump.