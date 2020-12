per Mail teilen

Der Bund will das Gesundheitssystem künftig besser für Krisen wie eine Pandemie ausstatten. Gesundheitsminister Spahn kündigte an, er wolle dafür Schutzausrüstung, Masken, Medikamente und Beatmungsgeräte lagern.

Am Material solle eine gute Gesundheitsvorsorge nicht scheitern, so Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Deshalb solle eine Nationale Gesundheitsreserve für genau das benötigte Material aufgebaut werden.

Masken, Geräte und Medikamente an 19 Standorten lagern

Der Beschluss des Corona-Kabinetts sieht folgendes vor: Der Bund wird an 19 Standorten im ganzen Bundesgebiet Masken, Geräte und Medikamente einlagern - eben das, was für einen Monat gebraucht wird, damit es nicht so schnell zu Engpässen kommt.

Über diese Reservelager und spezielle Beschaffungsmechanismen soll dann der Bedarf für ein halbes Jahr gedeckt werden. Das Material kommt zunächst aus den Bestellungen, die der Bund bisher im Ausland aufgegeben hat. In etwas mehr als einem Jahr soll vor allem im Inland produziert werden – diese Materialen sollen langfristig eingelagert werden.

Bund: Etwa eine Milliarde Euro für Nationale Gesundheitsreserve

Welche jährlichen Kosten auf den Bund zukommen, ist noch unklar. Das sei sicherlich im höheren dreistelligen Millionenbereich, schätzte Gesundheitsminister Spahn. Vorhalten sei immer teurer sei, fügte er hinzu. Wenn man das Material in der Krise aber habe, sei das günstiger und effektiver. Das Ziel: Man wolle für eine Jahrhundertpandemie - wie aktuell - in Zukunft besser vorbereitet sein.