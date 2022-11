Meinung: Ohne Isolationspflicht wird's riskant

per Mail teilen

In Baden-Württemberg gibt es seit Mittwoch für Corona-Infizierte keine Isolationspflicht mehr. Ein Schritt, der gerade jetzt im Winter äußerst riskant sein könnte, meint Kirsten Tromnau.

Von heute an wird jeder mit einer FFP2-Maske in Baden-Württemberg wohl wesentlich kritischer beäugt. Hat er Corona? Ist er positiv getestet? Baden-Württemberg beschreitet mit drei anderen Bundesländern zusammen einen Sonderweg. Die Isolationspflicht ist für Menschen ohne Symptome aufgehoben, lediglich eine FFP2-Maske sollen sie noch tragen – und selbst dafür gibt es Ausnahmen.

Kirsten Tromnau

Die Regierungspolitiker in Baden-Württemberg sind nun zu der Erkenntnis gelangt, dass die Menschen vernünftig seien und eigenverantwortlich handeln können. Na bravo, kann ich da nur sagen. In den vergangenen Wochen im Supermarkt schnieften, husteten und niesten vor allem Menschen ohne Maske hinter und vor mir an der Kasse. Ich frage mich, woher soll nun plötzlich bei solchen Leuten die politisch verschriebene Vernunft kommen?

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) verweist als Begründung auf positive Erfahrungen in anderen europäischen Ländern. Eine Medizinerin weist im SWR-Interview sehr zurecht darauf hin, dass diese positiven Erfahrungen im Sommer gemacht wurden. Nicht im Winter, wo die Menschen wieder in geschlossenen Räumen enger zusammenrücken. Eine Warnung kommt auch aus dem Nachbarland Rheinland-Pfalz, dort hält man die Aufhebung der Isolationspflicht für verfrüht.

Apropos Gedränge in geschlossenen Räumen: Verkehrsbetriebe drängen noch zusätzlich auf einen Wegfall der Maskenpflicht in Bus und Bahn. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Wir haben gerade die Herbstwelle halbwegs gut hinter uns gebracht. Mediziner und Experten erwarten allerdings, dass im Dezember die nächste Corona-Welle kommen wird. Und dann???