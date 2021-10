So viele Kinder sind infiziert

Hier erfahren Sie, wie sich die Infektionszahlen und Krankenhausaufnahmen bei Kindern entwickeln - insbesondere nach dem Wegfall der Maskenpflicht in der Schule.

Wie gefährdet Kinder durch eine Corona-Infektion sind, ist wissenschaftlich noch immer nicht geklärt. Es gibt Anzeichen dafür, dass eine nennenswerte Anzahl von Kindern Long-COVID, also eine lang anhaltende Variante entwickelt. Außerdem müssen immer wieder auch Kinder wegen einer akuten COVID-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden. Gleichzeitig entwickeln die wenigsten Kinder akute Krankheitssymptome. Geklärt ist, dass Kinder sich mit dem Virus wie Erwachsene infizieren und dann auch ausreichend Viruslast entwickeln, um andere anzustecken.



Kinder-Inzidenz: So ist die Lage bei Ihnen:

Warum steigt die Inzidenz bei Kindern viel schneller an als bei Erwachsenen?

Corona-Infektionen bei Kindern und Erwachsenen im Vergleich

Für die vorliegenden Zahlen wertet SWRdata die tagesaktuellen Infektionszahlen des Robert Koch-Instituts aus. Zur Vereinfachung wurden aus den zur Verfügung stehenden tagesaktuellen Daten drei Altersgruppen gebildet:



Kinder im Alter bis 14 Jahre

Erwachsene und Jugendliche von 15 bis 59 Jahre

Ältere Menschen ab 60 Jahre

In wenigen Ausnahmefällen ist das Alter der registrierten Infizierten nicht bekannt.



Aus diesen Daten wurden folgende Informationen für Sie aufbereitet:



Kinder werden insbesondere in den Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sehr häufig getestet, um Ausbrüche zu verhindern und die Ausbreitung des Virus frühzeitig zu stoppen. Durch die hohe Testung kann es theoretisch zu einer überproportionalen Häufigkeit kommen, dass asymptomatisch infizierte, also äußerlich unauffällige Kinder erkannt werden. Die Auswertung zeigt, dass dies aktuell nur punktuell der Fall ist. In vielen Kreisen liegt der Anteil der Kinder an allen Neuinfektionen im erwartbaren Rahmen.

Unterschiedliche Teststrategien führen nicht unbedingt dazu, dass infizierte Kinder überrepräsentiert, also häufiger gefunden werden. Vielmehr können die Schultestungen die Möglichkeit der Nachverfolgung eröffnen. Ob dies gelingt, lässt sich anhand der vorliegenden Daten nicht ermitteln. Die hier gezeigte Analyse untersucht zumindest, ob sich die Infektionen unter Kindern dynamischer entwickeln, als in der Altersgruppe der 15- bis 59jährigen (hier "Erwachsene" genannt). Für diese Darstellung wird die prozentuale Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz zur Vorwoche für beide Altersgruppen verglichen.



Lesehilfe: Wenn der Wert in diesem Chart über Null ist, haben Infektionen unter Kindern eine höhere Dynamik als unter Erwachsenen, also die prozentuale Steigerung zur Vorwoche ist unter Kindern größer als unter Erwachsenen. Andersherum, wenn der Wert unter Null ist, steigen die Infektionen bei Erwachsenen stärker als bei Kindern:

Krankenhauseinweisungen bei Kindern machen einen kleinen Teil der COVID-19-Hospitalisierungen in Deutschland aus. Dennoch sind sie nicht selten. Rund fünf Prozent aller Corona-Fälle, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, sind aktuell Kinder.

In Baden-Württemberg sind 15,2 Prozent der Bevölkerung Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren, in Rheinland-Pfalz sind es 14,7. Kinder sind also eine verhältnismäßig kleine Bevölkerungsgruppe. Dies führt dazu, dass die Inzidenzwerte in unserer Wahrnehmung ein verzerrtes Bild ergeben. Sie steigen nämlich viel schneller auf hohe dreistellige Werte an, als man das von den Inzidenzen für die Gesamtbevölkerung bisher kennt. Ein Rechenbeispiel:



Für eine Inzidenz von 10 sind in der Gesamtbevölkerung in Baden-Württemberg landesweit rund 1.000 registrierte Fälle nötig.

Unter Kindern wird die 10 bei rund 150 registrierten Fällen innerhalb einer Woche erreicht.

Anhand der Zahlen in Landkreisen wird es noch deutlicher, wie stark niedrige absolute Fallzahlen hohe relative Inzidenzwerte erzeugen können:



Im rheinland-pfälzischen Landkreis Birkenfeld etwa wird bei 22 neuregistrierten Fällen unter Kindern eine Inzidenz in dieser Altersgruppe von über 200 erreicht. 33 Fälle führten bereits zu einer Kinder-Inzidenz von 300.

Jeder einzelne Fall wiegt also in der Inzidenzberechnung für Kinder rund sechseinhalb mal mehr als bei derselben Berechnung für die Gesamtbevölkerung. Würde man rein rechnerisch die uns geläufigen Grenzwerte auf Kinder übertragen, entspräche die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 ungefähr einer 330 bei Kindern, der Grenzwert 100 ungefähr einer Inzidenz von 660. Das ist deshalb entscheidend, weil die meisten Kreise in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz innerhalb einer Woche eher ein- bis zweistellige Fallzahlen vermelden.

Bei Kindern steigt die Inzidenz also auch durch einzelne Fälle wesentlich schneller an, als man es von Landkreiswerten bezogen auf die Gesamtbevölkerung kennt.

Die Inzidenz von Kindern ist daher nicht mit den uns geläufigen Inzidenz-Grenzwerten von 50 oder 100 zu bemessen. Zur Erinnerung: Die Grenzwerte wurden politisch festgelegt und sagen nur bedingt etwas über die Gefährdungslage der Bevölkerung oder gar der Kinder aus. Dafür sind Zahlen zu Ausbrüchen etwa in Schulen aussagekräftiger. Ungeachtet dessen lassen sich anhand der Infektionszahlen aber wichtige Trends zur Entwicklung der Infektionen in den verschiedenen Altersgruppen ablesen.