Während die Bevölkerung zuhause bleibt, breitet sich die Corona-Epidemie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weiter aus. Eine interaktive Datenanalyse.

Deutschlandweit sind am Sonntagabend mehr als 24.600 Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus in Deutschland gemeldet. Das hat die Erfassung aller Fallzahlen der 16 Landesgesundheitsbehörden durch die SWR-Datenreporter ergeben. Die Zahlen steigen rasant. Die Epidemie soll noch stärker eingedämmt werden. Deshalb wurden am Sonntag noch weitreichendere Maßnahmen verhängt.

Das Ziel von Bundesregierungen und Landesregierungen ist, ein Abflachen der Kurve zu erreichen. Die Infektionsrate liegt in Rheinland-Pfalz mittlerweile bei mehr als 28 Fällen pro 100.000 Einwohner, in Baden-Württemberg bei mehr als 39 Fällen pro 100.000 Einwohner (hier finden Sie die Karte zu den Infektionsraten in den Landkreisen). Zum Vergleich: Italien liegt bei knapp unter 100 Fällen pro 100.000 Einwohner. Und die Kurve im Südwesten wird noch eine ganze Zeit lang weiter ansteigen. Das zeigt unsere interaktive Datenanalyse mit den aktuellesten Corona-Daten der beiden Bundesländer.

Für Rheinland-Pfalz können Sie das hier nachvollziehen. Diese Grafik wird täglich aktualisiert. (Die Kurve für Baden-Württemberg finden Sie an nächster Stelle ↓).

Verläuft die rote Linie weniger steil als die gestrichelte blaue Linie, verlangsamt sich die Steigerung der offiziell erfassten Corona-Infektionen im Vergleich zu den ersten Tagen. Dies bedeutet aber nicht, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten zurückgehen oder die Ausbreitung geringer voranschreitet.

Für Baden-Württemberg können Sie die Entwicklung der Fallzahlen hier nachvollziehen. Diese Grafik wird täglich aktualisiert.

Wichtig ist dabei: Eine steilere oder flachere der Kurve der öffentlichen Fallzahlen sagt nicht zwangsläufig etwas über die tatsächliche Geschwindigkeit der Ausbreitung aus. Denn die Fallzahlen, die uns bekannt werden, sind nicht immer aussagekräftig. Das zeigt sich in der Kurve von Baden-Württemberg, hier in der vergrößerten Ansicht für den 21. März 2020 zu sehen:

Zu wenige Landkreise melden Zahlen

Die Linie verläuft seitwärts nach rechts, sie steigt kaum. Auf den ersten Blick wirkt der geringere Anstieg wie eine Verlangsamung. Allerdings haben von Freitag auf Samstag nur 12 von 34 Gesundheitsämtern neue Fallzahlen übertragen. Damit steigen am Samstag, den 23. März die gemeldeten Fälle in Baden-Württemberg nur um 153. Die anderen 22 Stadt- und Landkreise stehen in der Statistik mit 0 neuen Fällen. Das ergibt landesweit nur eine Steigerung um 4 Prozent. Rechnet man nur die 12 Landkreise zusammen, die ihre Fallzahlen gemeldet haben, liegt die Steigerung bei 17 Prozent, davon im Hohenlohekreis bei knapp 22 Prozent. Und so steigen am Sonntag die Zahlen um mehr als 12 Prozent auf 4.300. So gesehen lässt sich kein klarer Trend zur Abflachung der Kurve erkennen.

Beispiele: Heidelberg eigentlich 104 Fälle, Landkreis Karlsruhe eigentlich 186

Warum die Landkreis-Zahlen nicht ankommen, bleibt allerdings weiter ein Rätsel. Das baden-württembergische Sozialministerium hat dies am Sonntag mit einem Meldeverzug aufgrund des Wochenendes erklärt. Dabei sind viele Fälle vor Ort offenbar bereits dokumentiert. So weißt beispielsweise die Stadt Heidelberg auf ihrer eigenen Internetseite einen Anstieg am Sonntag auf 104 Fälle aus. Das Gesundheitsamt beim Rhein-Neckar-Kreis verzeichnet dagegen nur 80 Fälle. In der Landesstatistik stehen 5 Fälle, in der zentralen Datenbank des Robert-Koch-Institus (RKI) nur 4. 100 Fälle haben also die Bundesebene noch nicht erreicht. Auch bei den Zahlen aus dem Landkreis Karlsruhe gehen auf dem Meldeweg zwischen Gesundheitsamt (186) und RKI (92) am Sonntag mehr als die Hälfte aller Fälle verloren.

6.000 Fälle bundesweit noch nicht beim RKI

Auch der bundesweite Vergleich zeigt am Sonntagabend, dass dem Robert-Koch-Institut mehr als 6.000 Fälle aus den Ländern noch nicht übermittelt wurden. Eine Abfrage der SWR-Datenjournalisten bei allen 16 Landesgesundheitsbehörden hat gezeigt, dass dort am Sonntag bereits 24.639 Infektionen mit dem Corona-Virus veröffentlicht waren. Die RKI-Daten wiesen dagegen um Mitternacht nur 18.610 Fälle aus.

Noch kein Trend absehbar

Tatsächlich ist die Zahl der Infektionen im Land mit ziemlicher Sicherheit weiter stark angestiegen. Ob wir einen Anstieg in der Statistik sehen, hängt sehr davon ab, wann die Gesundheitsämter der Stadt- und Landkreise aktuelle Fallzahlen melden. Und wie viele Tests durchgeführt und ausgewertet wurden. Deshalb gilt unverändert: Das einzige Mittel die Ausbreitung der Epidemie auszubremsen ist, zuhause bleiben.