per Mail teilen

Die Tigerdame Nadia ist im Zoo der New Yorker Bronx von ihrem Pfleger mit Corona infiziert worden. Wenn diese Übertragung möglich ist, sind dann auch unsere Haustiere gefährdet?

Tier zu Mensch: Für die Ausbreitung von Covid-19 nicht relevant

Tiger mit trocknem Husten - Ja, Tiere können Covid-19 positiv sein. Aber das zuständige Friedrich-Löffler-Institut, die Weltgesundheitsorganisation und andere offizielle Stellen sagen: Tiere sind nicht relevant für die Ausbreitung der Seuche beim Menschen. All das steht, wie vieles andere bei diesem relativ neuen Erreger unter Vorbehalt und gilt, bis auf Widerruf.

Virus wird erst im Menschen, was es ist: Covid-19

Viren aus der großen Corona-Familie gibt es in Massen bei Tieren, auch bei Haustieren. Gelegentlich gibt es einen Übergang zum Menschen. Meistens verändert sich das Virus erst dabei Covid-19 wäre dann eben erst im Menschen zu dem geworden, was es ist. Schlechter wäre es, wenn es sich schon in einem Tier entwickelt hätte. Dann gäbe es da noch eine Quelle für neue Infektionen. Wahrscheinlich war das Überträgertier eine Fledermaus, vielleicht aber auch ein Schuppentier.

Katzen eher gefährdet, Hunde weniger

Das beim Menschen jetzt grassierende Covid-19 kann durchaus auch auf Tiere wieder übertragen werden. Wissenschaftlich hat das das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit untersucht. Erste Ergebnisse haben da gezeigt: Fledermäuse und Frettchen werden leicht infiziert Schweine und Hühner dagegen gar nicht. Hunde und Katzen standen nicht auf dem Versuchsplan.

Allerdings wird von chinesischen Forschern berichtet, die bei ähnlichen Tests herausgefunden haben sollen, dass Katzen durchaus empfänglich sind für Covid-19, Hunde eher weniger. Aus Hongkong sind mittlerweile allerdings zwei Fälle von Übertragungen auf Hunde gemeldet worden, aus Belgien ein Fall mit einer Katze.

Einmal von Tier zu Mensch und zurück? Unwahrscheinlich!

Die bedeutendere Frage: Können Tiere das Virus nicht nur selbst kriegen, können sie damit auch wieder Menschen anstecken? Da sagen alle Forschungsinstitute weltweit: Das Problem ist die Ansteckung von Mensch zu Mensch. Tiere spielen im aktuellen Seuchenzug keine Rolle.

Das heißt nicht, dass eine Ansteckung völlig ausgeschlossen wäre. Aber bei normalem Umgang mit Tieren ist sie extrem unwahrscheinlich. Praktisch heißt das: Nach dem Kraulen Hände waschen und Schmusen mit dem Stubentiger sollte man sich eher verkneifen.