Am 8. Dezember ist in Großbritannien das Impfprogramm gegen das Covid-19-Virus gestartet. Ende dieses Jahres oder Anfang des nächsten soll auch in Deutschland geimpft werden. Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt.

Ein Medizinstudent, sitzt während einem Probelauf in einem Impfzentrum und lässt sich von einem weiteren Studenten simuliert impfen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für die Europäische Union beantragten das Mainzer Unternehmen Biontech und US-Pharmakonzern nach eigenen Angaben am vergangenen Montag. Den Antrag wolle die Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) noch im Dezember prüfen. Wenn dieser bewilligt wird, könnte die Impfungen auch in Deutschland starten.

Was sollte ich über die Corona-Impfung wissen?

Noch bevor ein Impfstoff überhaupt zugelassen ist, stellen sich unzählige Fragen zu dem Impfstoff und der Impfung selbst. Einige Fragen sind noch offen, zum Beispiel, ob man nach einer Impfung das Virus weiterhin übertragen kann. Unklar ist ebenfalls, wie lange die Wirkung des Impfstoffs anhält und welche möglichen Langzeitfolgen entstehen könnten.

Fragen zur Wirksamkeit des Impfstoffs lassen sich einfacher beantworten. Dieser liegt bei dem Biontech-Impfstoff bei rund 95 Prozent. Dass der mRNA-Impfstoff in unser Erbgut eindringt und dieses verändert, ist übrigens ein Mythos und nach heutigem Wissenstand nicht möglich.

Hier finden Sie weitere Fragen und Antworten zum Impfstoff und zur Impfung:

Ist eine Notzulassung überhaupt sicher?

Zugegeben, das Wort „Notzulassung“ klingt erstmal wenig vertrauenswürdig. Allerdings muss auch bei dieser Form der Zulassung die Sicherheit und die Wahrscheinlichkeit der Wirksamkeit nachgewiesen werden. Nur Langzeitdaten über die Wirksamkeit müssen nicht vorgelegt werden, was in diesem Fall auch überhaupt nicht möglich ist. Die Überprüfung von Impfstoffen in Europa ist generell sehr streng.

Dass die Entwicklung so schnell ging, liegt vor allem daran, dass sehr viel parallel geforscht wird. Bevor die Testung komplett abgeschlossen war, wurde der Impfstoff bereits produziert. Die Erforschung wird zudem finanziell sehr gut gefördert und der Impfstoff kann an sehr vielen Menschen getestet werden.

Kann ich meine Kinder impfen lassen?

Da Kinder in der Regel nicht zur Risikogruppe zählen, sollen diese zunächst nicht geimpft werden. Außerdem gibt sehr strenge Regeln für Impfstofftests bei Kindern. Zuerst wird daher an Erwachsenen getestet und der Impfstoff auch für diese zugelassen.

Wo kann ich mich in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz impfen lassen?

In Baden-Württemberg wird es insgesamt neun zentrale Impfzentren geben u. a. in Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Rot am See, Ulm und Stuttgart. Weitere 50 Kreisimpfzentren befinden sich noch in der Planung. Diese sollen nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsministers Manfred Lucha (Grüne) ab Mitte Januar zur Verfügung stehen.

Standorte der Corona-Impfzentren in Baden-Württemberg

Für Rheinland-Pfalz seien 31 Impfzentren geplant. Diese sollen Mitte Dezember startklar sein, erklärte das Gesundheitsministerium. Die Standorte der Impfzentren sind u. a. Mainz, Koblenz, Wörth, Trier und Simmern.

Standorte der Corona-Impfzentren in Rheinland-Pfalz