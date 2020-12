per Mail teilen

Die Debatte um Risiken und Chancen einer Corona-Impfung ist eröffnet. Martin Rupps hat sich bereits für die Spritze entschieden.

"Willst Du Dich gegen Corona impfen lassen?", fragte mich am Sonntag eine Freundin. "Na klar", antwortete ich ohne Zögern. Darauf sie: "Ich habe Bedenken. Der Impfstoff ist in weniger als einem Jahr entwickelt worden. Wer weiß, was da drin ist." Die Freundin muss die Impf-Frage auch für ihre beiden Kinder beantworten.

Viele Menschen fragen sich, ob sie sich gegen das Corona-Virus impfen lassen sollen dpa Bildfunk picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Richtig, mit den neuen Impfstoffen – ob sie aus Mainz, Tübingen oder sonst woher kommen – gibt es die denkbar kürzeste Erfahrung, die gesetzlich vorgeschriebene. Wer sich gegen Masern oder Pocken impfen lässt, muss weniger Bedenken haben. Und doch: Expertinnen und Experten ihres Fachs haben seit Januar im 24 Stunden-Schichtbetrieb geforscht. Die entwickelten Stoffe nahmen alle Hürden. Der Gesetzgeber winkt kein Zuckerwasser durch.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Ein brandneuer Impfstoff kann im Körper eine nicht bekannte Reaktion auslösen. Wahrscheinlicher ist, dass ich mir ungeimpft das Corona-Virus einfange mit einem leichten bis schweren Krankheitsverlauf. Die Ungewissheit über die Folgen einer Impf-Spritze ist das eine, die Gewissheit über die Gefährlichkeit des Virus das andere.

Offengestanden erschließt sich mir nicht, weshalb viele Menschen Impfungen für Zwangsspritzen halten. Offenbar fühlen sie sich politisch gegängelt oder fürchten – wie die erwähnte Freundin – das Unbekannte. Ich finde, politische Gängelung geht anders, und sie findet nicht in Deutschland statt. Und was die Angst vor dem Unbekannten angeht: Wer weiß schon, was im verschriebenen Blutdruckmittel oder Asthma-Spray steckt?

In unserem Land sind die Demokratie wie der medizinische Fortschritt hoch entwickelt. Sich impfen zu lassen, empfinde ich als Bürgerpflicht. Und wünsche mir diese Haltung auch von anderen.