Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll der Corona-Impfstoff in den Südwesten gebracht werden. Der Bund verteilt den begehrten Wirkstoff an die Länder.

Am Sonntag sollen die ersten Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft werden. Heute, einen Tag vorher, soll der Impfstoff auf die Bundesländer verteilt werden. Der Bund lässt mehrere zehntausend Dosen der Mainzer Firma Biontech und der US-Partnerfirma Pfizer an 27 Standorte liefern. Von dort werden sie an Impfzentren und mobile Teams verteilt werden, die dann am Sonntag die ersten Impfungen verabreichen sollen.

Spahn informiert in Pressekonferenz über Beginn der Impfaktion

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will am Vormittag auf einer Pressekonferenz in Berlin über die Impfaktion informieren. Er hat die Menschen bereits auf mögliche Anlaufschwierigkeiten eingestellt: "Es wird am Anfang ruckeln."

Erste Impfungen im Südwesten: Liederhalle Stuttgart und Seniorenheim in Koblenz

In Baden-Württemberg sind zehn zentrale Impfzentren eingerichtet worden. Der erste Impf-Pieks soll in der Stuttgarter Liederhalle gesetzt werden. In Rheinland-Pfalz ist für diese Premiere ein Seniorenheim in Koblenz ausgewählt worden. Landesweit gibt es in Rheinland-Pfalz 31 Impfzentren.

Zuerst sollen Risikogruppen wie Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Das hat Gesundheitsminister Spahn vor einer Woche erläutert:

Bis zu zwölf Millionen Impfdosen bis Ende März geplant

Bis Ende März sollen elf bis zwölf Millionen Impfdosen in Deutschland zur Verfügung stehen. Da das Präparat zweimal verabreicht werden muss, würde diese Menge in etwa für 5,5 bis 6 Millionen Menschen reichen. Spahn geht davon aus, bis zum Sommer allen Bürgern in Deutschland die Corona-Impfung anbieten zu können - sofern weitere Präparate eine Zulassung erhalten.

Neue Umfrage zur Impfbereitschaft

Nach einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wollen sich etwa zwei Drittel der Deutschen impfen lassen. Ein Drittel der mehr als 2.000 Befragten gab an, sich so schnell wie möglich impfen lassen zu wollen. Ein Drittel der Umfrage-Teilnehmenden will sich zwar impfen lassen, möchte aber trotzdem erst einmal mögliche Folgen der Impfung bei anderen abwarten. 19 Prozent haben sich gegen eine Impfung entschieden. Laut der Umfrage steigt die Impfbereitschaft kontinuierlich mit dem Alter.