Corona-Impfstoffe sind eine empfindliche Ware. Wenn sie an die Impfzentren weltweit verschickt werden, steckt da eine Mega-Logistik dahinter.

Erste Verteilung der Corona-Impfstoffe

Einer der Weltmarktführer beim Transport von Medikamenten hat es schon durchgerechnet: DHL schätzt, dass für eine weltweite Impfstoff-Versorgung, für die Erstauslieferung an zentrale Stellen, etwa 15.000 Flüge nötig wären. Rechenbeispiel: Damit wäre Deutschlands größter Flughafen Frankfurt 25 Tage lang nonstop nur mit Impfstoff-Fliegern ausgelastet.

Die Kühlung der Impfdosen

Ein potentieller Wirkstoff bleibt nur dann frisch, wenn die Temperatur unter minus 70 Grad liegt, mindestens. Denn durch die schnelle Entwicklung wird der Corona-Impfstoff nicht besonders stabil sein. Entsprechende Kühlschränke gibt es aber weltweit kaum. Ein mittelständischer Laborausrüster aus Tuttlingen baut zum Beispiel Geräte, die bis minus 86 Grad kühlen können. Kosten pro Schrank: bis zu 40.000 Euro.

Transport auf der Straße

Noch schwieriger als das stationäre Kühlschrank-Problem ist die Fahrt mit dem Laster in entlegene Regionen. Auch mobile Lösungen für so tiefe Temperaturen gibt es kaum - und die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. Biontech-Partner Pfizer hat zwar Transportkoffer entwickelt. In einen passen aber nur tausend Portionen, die Kühlung funktioniert nur ein paar Tage lang und so ein Koffer darf am Tag nur zweimal für maximal je eine Minute geöffnet werden.

Die Verpackungen der Impf-Fläschchen

Ein Impfstoff braucht Spezialglas, das besonders rein ist und nicht mit der Flüssigkeit reagiert. Ein großer Hersteller solcher Fläschchen sitzt mit Schott in Mainz. Nach eigenen Angaben hat der Konzern Verträge mit Pharmafirmen über die Lieferung von zwei Milliarden Glasfläschchen abgeschlossen. Auch Gerresheimer aus Düsseldorf will eine Milliarde an Fläschchen liefern. Da ein Behältnis mehrere Dosen Impfstoff fasst, ist hier kein Engpass zu erwarten.

Die Sicherheit unterwegs

Der Transport von Arzneimitteln unterliegt strengen Regeln, in Europa gilt die sogenannte Good Distribution Practice. Sie regelt zum Beispiel, dass ein Dienstleister nicht nur für die Kühlkette verantwortlich ist, sondern die Medikamente beim Transport auch vor Diebstahl schützen muss. Theoretisch müssten also Sicherheitsdienste, die sich auf Echtzeitüberwachung von Medikamententransporten spezialisiert haben, jede einzelne Impfstoff-Auslieferung überwachen.