Der Pharmakonzern Astrazeneca kann vorerst nicht so viele Impfdosen an die EU liefern, wie von der EU-Kommission gewünscht. Die EU hat den umstrittenen Vertrag jetzt veröffentlicht.

Ärger um den Corona-Impfstoff: Ob beim britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca die entsprechenden Mengen tatsächlich fest bestellt waren, oder ob Astrazeneca die Liefermenge zu Recht reduziert, ist derzeit umstritten. Wer in diesem Streit die Wahrheit sagt, bleibt unklar, solange die Verträge geheim bleiben.

Vertrag mit Curevac läuft

Fast 70 Seiten lang ist der Liefervertrag der EU-Kommission für den Corona-Impfstoff mit dem Pharmahersteller Curevac aus Tübingen. Darin fest vereinbart: insgesamt 225 Millionen Impfdosen für die EU, zu liefern nach Zulassung des Impfstoffs bis Anfang 2022. Dann noch einmal 180 Millionen zusätzliche Impfdosen im Laufe des Jahres 2022.

Es geht also – die feste Vereinbarung einer festen Liefermenge, die Zusicherung eines festen Lieferkontingents eines Herstellers. Doch ob die EU-Kommission dies auch im Falle von Astrazeneca so vereinbart hat, oder ob dort nur eine sogenannte "best efforts"-Klausel vereinbart wurde, also das bestmögliche Bestreben danach, so viel Impfstoff zu liefern wie möglich, bleibt – bis zur Veröffentlichung der Verträge – offen.

Feste Liefermenge oder "best efforts"?

Dass eine feste Liefermenge auch mit Astrazeneca festgeschrieben wurde, dafür spricht, sagen Experten, die gängige Rechtspraxis.

Pharmalieferverträge mit zumindest für einen bestimmten Zeitraum verbindlichen Mengenverpflichtungen, sogenannte Forecasts, sind nicht ungewöhnlich – etwa jedes Jahr für den Grippeimpfstoff. Um wirklich sicher zu gehen, dass man die bestellten Impfdosen tatsächlich erhält, schreibt man sie einschließlich des Liefertermins in den Vertrag. So wird es in der Regel gemacht, und so haben wir es auch getan, sagt die EU-Kommission.

Wer wird von Astrazeneca zuerst mit Impfstoff beliefert?

Gegen so eine fest vereinbarte Liefermenge mit der EU spricht in diesem Fall allerdings, dass Astrazeneca behauptet, zuvor schon mit anderen Ländern, etwa Großbritannien, solche Lieferverpflichtungen eingegangen zu sein – sagt die Firma, und besteht deshalb auf den "best efforts", also nur dem bestmöglich Machbaren. Denn letztlich konnte Astrazeneca der EU zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ja nur noch die Impfdosen verkaufen, die nicht schon vorher anderen Ländern fest zugesagt waren.

Da es in der Produktion des Impfstoffes dann auch noch zu Schwierigkeiten gekommen ist, wie der Hersteller anführt, ist diese, nennen wir sie Rest- oder auch Überschuss-Menge von Astrazeneca, nun erheblich kleiner geworden als von der EU-Kommission veranschlagt und erwartet. Das ist nun der Kernpunkt des Streits: die Frage, gegenüber wem Astrazeneca nun mehr in der Pflicht steht.

Das aber wird am Ende nicht allein eine Frage von Recht, Gesetz und geschlossenen Verträgen sein, sondern auch eine der Politik – wer also im Kampf um die derzeit knappen Impfdosen mehr Macht und politischen Einfluss in die Waagschale werfen kann. Dabei sind die Karten der EU-Kommission gar nicht so schlecht, so lange sie sich nur einig zeigt.