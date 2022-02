Für längere Schlangen am Impfmobil

Während Impfwillige wieder nur schwer an eine Corona-Impfung kommen, fordern mehrere Ministerpräsidenten eine Impfpflicht für Unwillige. Das passt nicht zusammen, meint Stefan Giese.

Es ist wieder schwierig geworden, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. An den Impfstützpunkten und bei mobilen Impfteams herrscht enormer Andrang. Impfwillige müssen in langen Schlangen warten, werden zum Teil unversorgt wieder weggeschickt. Haus- und Fachärzte berichten davon, dass sie die Nachfrage nach Corona-Impfungen nicht mehr bewältigen können.

Bei Regen und Kälte: Wartende am Impfbus dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Zu dieser Situation beigetragen hat die Schließung der Impfzentren im Sommer, als sich nur noch wenige Impfwillige dort die Spritze geben lassen wollten. Während die Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz weitsichtig genug waren, wenigstens einen Teil der Zentren im "Standby-Betrieb" zu lassen, um sie bei Bedarf schnell wieder hochfahren zu können, machte die baden-württembergische Landesregierung Tabula rasa und wickelte die Zentren ab – allen Warnungen zum Trotz.

Daran soll sich nach dem Willen der Regierenden in Stuttgart auch nichts ändern, die Zentren bleiben geschlossen. Impfbusse und Impfstützpunkte sollen als Ersatz genügen – und das in einer Situation, in der zunehmend mehr Menschen eine Booster-Impfung erhalten sollen und wollen. Zusätzlich werden absehbar auch die Unterzwölfjährigen in die Impfkampagne einbezogen. Warteschlangen an Impfbussen und überlastete Ärzte werden uns damit erhalten bleiben.

So begründet Winfried Kretschmann seine Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht:

Gleichzeitig fordert Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) eine allgemeine Impfpflicht, von der man halten kann, was man will (hier ein Pro und ein Kontra zur allgemeinen Impfpflicht). Aber zunächst einmal sollte er die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Impfwillige nicht mehr frierend die Beine in den Bauch stehen müssen. Die Leute in den Warteschlangen am Impfmobil brauchen eins ganz sicher nicht: noch mehr Wartende. Mit der aktuellen Impfnachfrage überfordert zu sein und gleichzeitig eben diese Impfnachfrage mit Druck erhöhen zu wollen, das passt für mich nicht zusammen.