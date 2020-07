Bund-Länder-Gespräche zu Corona-Hotspots - wer will was?

Am Vormittag will Kanzleramtsminister Helge Brauna mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder über das Vorgehen bei örtlich begrenzten Corona-Ausbrüchen sprechen. Dem Bund schwebt vor, in solchen Fällen rasch örtlich begrenzte Reisebeschränkungen zu verhängen, doch in einigen Ländern sieht man das mit Skepsis. Über die Ausgangslage berichtet Ruth Kirchner aus dem Hauptstadtstudio.