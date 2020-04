Wegen der Corona-Regelungen haben inzwischen alle Kinos geschlossen. Die Betreiber nehmen kein Geld ein. Wer sein Lieblingskino dennoch unterstützen will, kann sich an Aktionen wie #HilfDeinemKino beteiligen.

Inzwischen gibt es verschiedene Hilfsaktionen, um Kinos vor der Pleite zu retten. Man kann zum Beispiel Gutscheine für die Zeit danach kaufen. Einen anderen Weg geht #HilfDeinemKino.

Dahinter steckt die Firma "Weischer.Cinema" aus Hamburg: ein Unternehmen, das normalerweise sein Geld mit klassischer Kinowerbung auf der Leinwand verdient.

"Das Kino in den Köpfen der Leute halten"

Alfred Speiser betreibt zwei Kinos in Weinheim und Hemsbach im Rhein-Neckar-Kreis. Er ist noch skeptisch, was ihm die Aktion wirtschaftlich bringen wird, hält sie aber trotzdem für sinnvoll: "Die Leute werden an Kino erinnert, an das, was im Kino passiert. (...) Das wichtige ist das Kino in den Köpfen der Leute zu halten."

SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem spricht mit Alfred Speiser über seine Lage und wie #HilfDeinemKino ihm helfen könnte.

Die Corona-Krise hat vor allem Veranstalter hart getroffen. Für sie sind von heute auf morgen sämtliche Einnahmen weggebrochen. Das gilt auch für die Kinos - bis heute zumindest. Jetzt gibt es unter hilfdeinemkino.de die Möglichkeit, freiwillig Werbung zu gucken. Die Einnahmen kommen dem Kino zugute. Wie das funktioniert und ob es hilft, hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem im Gespräch den Kino-Betreiber Alfred Speiser aus dem Rhein-Neckar-Kreis gefragt.

Lieblingskino anklicken und spenden oder Werbung schauen

Auf der Internetseite hilfdeinemkino.de kann man auf einer Deutschlandkarte sein Kino heraussuchen. Wenn man auf den Standort klickt, kann man dann entweder direkt für das Kino spenden, oder man schaut sich Werbespots an, die normalerweise jetzt dort laufen würden.

Das Unternehmen betont auf seiner Seite: "Wir teilen alle über #HilfDeinemKino generierten und bezahlten Werbeumsätze im vertraglich vereinbarten Verhältnis mit unseren Kinopartnern. Heißt: Die Kinos erhalten den gleichen Anteil, den sie für die Spots im Kino bekommen hätten."