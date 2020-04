Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, genesene Covid-19-Patienten als immun anzusehen. Die deutschen Kultusminister arbeiten an einem einheitlichen Konzept zur Öffnung der Schulen. Spahn will eine Regelung, welche Berufs- und Bevölkerungsgruppen zuerst gegen Corona geimpft werden sollten. Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie in unserem Live-Blog. mehr...