Gerade jetzt, wo vieles auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen hindeutet, lohnt es sich, auch die positiven Seiten der vergangenen Monate zu sehen, findet Pascal Fournier in seiner Wochenend-Kolumne.

Der hohe Corona-Rat hat also getagt. Und jetzt ist alles anders. Es wird gelockert, obwohl das Infektionsgeschehen das eigentlich nicht hergibt. 35er-Inzidenz, 50er-Inzidenz: Noch vor ein paar Tagen in Granit gemeißelt – jetzt: egal. Alles unter 100 ist prima, Hauptsache, es wird gelockert. Alle wollen zurück in ihr altes Leben.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch als Audio hören:

Wobei ich finde: Die eine oder andere Erfahrung aus Lockdown-Zeiten verdient es wirklich, bewahrt zu werden. Seit Corona bin ich zum Beispiel, in aller Bescheidenheit, zu Hause eine echte Hilfe! Ich kann kochen, backen, spülen, putzen, einkaufen, staubsagen, Betten machen, Waschmaschineninhalt in den Trockner umfüllen. Gut, okay, die allgemeine Begeisterung über meine Kochkünste ist überschaubar, Aufräumen ist auch nicht meine ganz große Stärke. Und wenn ich putze, muss ich anschließend sagen, wo genau ich das gemacht habe.

Aber unterm Strich würde ich sagen: Inzwischen teilen sich meine Frau und ich die Haushaltsarbeit wirklich fair auf, fifty-fifty. Genau das sagen übrigens inzwischen 40 Prozent der Männer in Deutschland, laut einer Umfrage der "Brigitte". Und fragen Sie jetzt nicht, woher ich eine "Brigitte"-Umfrage kenne! Vier von zehn Männern sagen: Wir teilen uns die Hausarbeit zu gleichen Teilen. Gut, laut derselben Umfrage sieht das mit dem fifty-fifty nur jede fünfte Frau auch so – vermutlich einfach eine statistische Ungenauigkeit.

Sarah Conner stellt in der Corona-Zeit Forderungen an Ehemänner Imago IMAGO / APress

Aber jetzt wird’s kritisch – denn jetzt kommt die Sängerin Sarah Connor ins Spiel. Wenn die Lunte erst mal brennt, ist es unwichtig, wer sie angezündet hat. Connor hat in der "Zeit" gefordert: Männer sollten ihren Ehefrauen, die während des Lockdowns zu Hause den Laden managen, die Hälfte ihres Einkommens abgeben. Nun finde ich den Gedanken ja grundsätzlich gut, nur: Ich fürchte, das wird ziemlich kompliziert.

Fragen über Fragen

Wer bestimmt denn, wer da welche Ansprüche hat? Wenn ich zum Beispiel finde, ich bin meiner Frau eine echte fifty-fifty-Haushaltshilfe – muss ich dann auch nur die Hälfte der Hälfte des Geldes abgeben? Was ist, wenn sie mich für einen bestenfalls mittelmäßigen Haushalts-Hiwi hält – wird’s dann für mich entsprechend teurer? Was ist, wenn ich zwar koche, das Ergebnis aber keiner essen mag – zählt das dann? Was ist, wenn sie auch was verdient? Ich meine, wir haben sowieso nur ein gemeinsames Konto, aber einfach mal so theoretisch…

Wenn meine Frau außer der "Brigitte" auch die "Zeit" liest, dann sehe ich lange und komplizierte Verhandlungen auf mich zukommen. Und der Druck ist groß: Ich hab‘ überhaupt keine Lust auf einen dritten Lockdown, erst recht nicht zu Hause. Jetzt, wo der Frühling kommt…