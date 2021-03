Eigentlich ist das nächste Bund-Länder-Treffen erst für den 12. April angesetzt - doch da die Zahl der registrierten Corona-Infektionen stark steigt, könnte es schon vorher neue Beratungen geben.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) deutete an, es könne morgen und übermorgen Vorbesprechungen mit dem Kanzleramt und anderen Bundesländern geben. Dabei müsse man zu Klarheit kommen. Denn, so formulierte es Kretschmann, die Infektionszahlen rasten derzeit förmlich hoch.

Kanzleramtschef Helge Braun warnte vor möglichen neuen Virus-Mutanten, die gegen die Impfstoffe resistent sein könnten.

Am Samstag hatte schon der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach einen raschen neuen Corona-Gipfel verlangt. Es werde im politischen Berlin zu wenig über die Gefahren der dritten Corona-Welle gesprochen, sagte er. Ohne einen scharfen Lockdown werde es nicht gehen.

Söder: Kein Anlass für neue Beschlüsse

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht keinen Anlass, neue Beschlüsse zu fassen. "Es braucht nicht ständig neue Gespräche, sondern die konsequente Umsetzung der Notbremse", betonte der CSU-Chef in der "Augsburger Allgemeinen" (Montagausgabe). Dazu gehörten bei Inzidenzen über 100 auch Ausgangsbeschränkungen.

Merkel bei Anne Will

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich am Abend in der ARD äußern. Sie ist einziger Gast in der Talkshow von Anne Will - ein eher außergewöhnliches Ereignis.