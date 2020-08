Fakten statt Gefühl: Das sind die Daten, um die Lage besser einzuschätzen, wenn Politiker und Medien über die drohende "Zweite Welle" in der Coronavirus-Epidemie sprechen.

Trotz steigender Fallzahlen in Deutschland gibt es im Moment keine Anzeichen für ein breites Infektionsgeschehen (also sehr viele neue Fälle) in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das ergibt eine SWR-Datenanalyse der aktuellen Corona-Infektionszahlen mit Daten des Robert Koch - Instituts (RKI) bis zum 7. August 2020. Die Neuinfektionen in Deutschland verteilen sich demnach über viele Landkreise. Kein Landkreis im Südwesten verzeichnet einen kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen, ein exponentielles, also besonders starkes Wachstum ist ebenfalls nirgendwo zu erkennen. Laut SWR-Analyse scheint die Eindämmung des Virus im Südwesten noch zu funktionieren. Allerdings zeigen andere Bundesländer, allen voran Nordrhein-Westfalen, eine andere Tendenz.

Hinweis: Die Datenanalyse ist keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung, sondern zeigt die Lage zum Zeitpunkt der Auswertung. Die Lage kann sich von Tag zu Tag sehr schnell verändern.

Zweite Welle oder Dauerwelle

Eine wissenschaftlich-epidemiologische Definition einer „Welle“ gibt es eigentlich nicht. Das Bild entsteht aus der Darstellung der Verlaufskurve der Neuinfektionen. Charakteristisch an einer ungebremsten Epidemie ist das exponentielle Wachstum. Die registrierten Fallzahlen vervielfachen sich dann innerhalb weniger Tage. Die Kurve der Neuinfektionszahlen steigt dann steil an wie eine Welle im Meer. Bei der ersten Welle im März / April lag das Niveau innerhalb von 10 Tagen bei knapp 25 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Nehmen wir an, es käme zu einer „Zweiten Welle“ und sie wäre ähnlich wie die erste, dann müssten drei Dinge gegeben sein:



Innerhalb von wenigen Tagen vervielfachen sich die registrierten Fallzahlen von Tag zu Tag. Die Neuinfektionen betreffen verhältnismäßig viele Menschen in der Bevölkerung. Und das alles passiert an vielen Orten gleichzeitig.

SWR Zweite-Welle-Radar: Entwicklung der Dynamik erkennen

Das ist bei nur sehr wenigen Landkreisen der Fall, wie die SWR-Datenanalyse in der folgenden Grafik zeigt:

Erläuterung:



Jeder Punkt steht für einen Landkreis.

Wenn in vielen Landkreisen die Fallzahlen kontinuierlich ansteigen und ein verhältnismäßig hohes Infektionsniveau erreicht wird, liegen viele Punkte rechts oben.

Solange die Mehrzahl der Landkreise eher links unten zu finden ist, gibt es keine Anzeichen für den Beginn einer „Zweiten Welle“.

Schwellenwert: Für das Modell des SWR Zweite-Welle-Radars nehmen wir an, dass ein Landkreis innerhalb von höchstens 10 Tagen mindestens ein Niveau von 24,7 Neuinfektionen pro Hunderttausend Einwohner erreichen müsste.

Ob es in Deutschland überhaupt noch einmal zu einem erneuten rasanten Anstieg der Fallzahlen kommen wird, ist umstritten. Es könnte auch passieren, dass der momentane Zustand punktueller Ausbrüche weiter anhält, ohne dass flächendeckend das Infektionsgeschehen unaufhaltsam aufflammt. Der Virologe Prof. Hendrik Streeck sprach in diesem Zusammenhang von einer „Dauerwelle“. In der Punktegrafik oben würden dann tageweise Landkreise im linken Bereich nach oben schießen, sich aber schnell wieder nach unten zurück bewegen.

Steigende Fallzahlen – Kein exponentielles Wachstum

In den vergangenen Wochen hat das RKI einen Anstieg der gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland verzeichnet. Es kam aber nirgendwo regional zu einem klassischen exponentiellen Wachstum, das sich verstetigt und breite Teile der Bevölkerung erfasst hätte. In der Woche vom 8. Juni registrierte das RKI im Schnitt täglich 344 Meldungen. Das war der niedrigste Tagesdurchschnittswert. Durch Hunderte Infektionsfälle unter den Mitarbeitern der Fleischfabrik Tönnies in Güterloh waren die Zahlen in der 25. Kalenderwoche sprunghaft angestiegen. Erst seit Mitte Juli (29. Kalenderwoche) steigen die Fallzahlen gemeldeter Coronavirus-Infektionen deutschlandweit wieder breiter verteilt an. In der 31. Kalenderwoche gingen im Schnitt 680 Meldungen pro Tag ein:

Regionales Gefälle: Nordrhein-Westfalen als Treiber - Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unauffällig

Derzeit sind vor allem Landkreise in Nordrhein-Westfalen Treiber der Entwicklung. Hier gibt es vergleichsweise viele Landkreise, die bereits den kritischen Schwellenwert überschritten haben. Die SWR-Datenanalyse geht davon aus, dass für eine "Zweite Welle" mindestens ein Infektionsniveau von knapp 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 10 Tagen erreicht sein muss. Das war am 7. August 2020 bei 10 Landkreisen in Nordrhein-Westfalen der Fall. Mit Ausnahme einiger Ausreißer erreichen die 81 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in der Breite diese Werte nicht.

Mehr Coronavirus-Tests – mehr gemeldete Fälle

Gleichzeitig sind die Tests umfangreich ausgeweitet worden. Es ist anzunehmen, dass mittlerweile die verschiedenen Test-Strategien und Konzepte der Bundesländer nun vor Ort auch umgesetzt werden. Vermutlich kommt es auch wesentlich häufiger zu Umfeld- und Reihentestungen nach erkannten Infektionsfällen. Zahlen und Statistiken über den Kontext von Coronavirus-Testungen gibt es allerdings nicht.

Positivrate der Coronavirus-Tests steigt

Zu einem gewissen Teil könnte der Anstieg der Fallzahlen demnach auch darauf zurückzuführen sein, dass mehr Tests auch mehr Infizierte, insbesondere solche mit symptomlosen Verläufen, überhaupt erst entdeckt werden. Selbst bei einer angenommenen stabilen Positivrate von 0,6 Prozent entfielen darauf lediglich wenige hundert Fälle pro Woche. Ein weiteres Anzeichen für eine stärkere Ausbreitung des Virus ist der Anstieg der Positivrate:

Fazit

Die Ausbreitung des Coronavirus ist unberechenbar. Die SWR-Datenanalyse zeigt, dass aktuell zwar ein erhöhtes Grundniveau an Infektionen und akuten Ausbruchsherden vorhanden ist. Noch zeigt sich aber keine Tendenz, dass in Deutschland die Neuinfektionen flächendeckend und kontinuierlich ansteigen.