Armenische Familie aus Ludwigshafen - Ministerium schaltet sich ein

Die Abschiebung einer Familie nach Armenien ohne den Sohn sorgt in Ludwigshafen weiter für Ärger. Jetzt hat sich das Integrationsministerium eingeschaltet: Eine Zusammenführung der Familie sei möglich, hieß es.

Bei der Abschiebung im Ludwigshafener Flüchtlingsheim Wattstraße war der 16-jährige Sohn der Familie am 30. März weggelaufen - seine Eltern und die beiden jüngeren Geschwister wurden trotzdem nach Armenien abgeschoben. Der Minderjährige ist seitdem verschwunden, niemand weiß, wo er steckt. Nach der umstrittenen Abschiebung kam es vergangene Woche zu einer Demonstration in Ludwigshafen.

Kann Familie zusammengeführt werden?

Jetzt hat sich das Integrationsministerium Rheinland-Pfalz in den Fall eingeschaltet: Ein Ministeriumssprecher sagte dem SWR am Donnerstag, es gebe eine Möglichkeit für eine Zusammenführung der Familie in Deutschland.

Voraussetzung dafür sei, dass die Familie vor dem Verwaltungsgericht beweist, dass es bei der Abschiebung zu Rechtsverstößen gekommen sei. Sollte das Verwaltungsgericht daraufhin Rechtsverstöße feststellen, könne die Familie bei der deutschen Auslandsvertretung in Armenien ein Einreisevisum beantragen.

Gab es Rechtsverstöße bei Abschiebung?

Laut Bundes- und auch europäischer Gesetzgebung, dürfen Familien nicht abgeschoben werden, wenn minderjährige Kinder ohne Aufsicht und Obhut zurückbleiben.

In einem Rundschreiben an die Stadt-und Kreisverwaltungen hatte das Integrationsministerium Rheinland-Pfalz im Juni 2018 darauf hingewiesen: "Würden Minderjährige durch eine Abschiebung von ihren Eltern getrennt, ist die Maßnahme regelmäßig auszusetzen und die Abschiebung abzubrechen." Laut Ministerium kommt es dabei nicht darauf an, ob sich die Kinder der Abschiebung bewusst entziehen.

Der 16-Jährige war während der Abschiebung der Familie weggelaufen. Seit vier Wochen fehlt von ihm jede Spur.

Die Eltern und die beiden Kinder (12 und 5) leben derzeit in einem ehemaligen Kuhstall in Armenien. Sie waren 2017 nach Deutschland gekommen und hatten gehofft, bleiben zu dürfen. Aber der Asylantrag wurde abgelehnt. Zur Abschiebung kam es, weil die Familie nicht freiwillig ausgereist war. In einem Videochat mit dem SWR sagte die Familie, sie wisse nicht, wo der Sohn stecke.