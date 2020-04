Vier Wochen lang ruhte in vielen Unternehmen die Produktion wegen Corona fast komplett. Jetzt wollen die Firmen ihre Werke wieder hochfahren. Allerdings weit entfernt von normal ...

Dauer 0:38 min MoE Daimler fährt Werke hoch Beim Autobauer Daimler ist die Produktion in Deutschland heute wieder angelaufen. Vor rund vier Wochen hatte der Konzern mit Verweis auf die Corona-Krise seine Werke heruntergefahren.

Nach vier Wochen Stillstand in großen Teilen der Produktion fährt seit diesem Montag unter anderem der Autobauer Daimler die Produktion in seine Fabriken wieder hoch. Ganz langsam, so eine Konzernsprecherin, laufe die Produktion jetzt an. Zunächst liege der Schwerpunkt auf den Standorten, die Getriebe und Motoren herstellen. Darunter Stuttgart-Untertürkheim, Gaggenau, Berlin und Hamburg. Nach einer Einarbeitungsphase werde dort zunächst im Ein-Schicht-Betrieb produziert.

Auch das Daimler-LKW-Werk in Wörth wird ab heute hochgefahren. Auch dort wird zunächst in reduziertem Umfang gearbeitet. In der nächsten Woche beginnen dann die PKW-Werke Sindelfingen und Bremen. Übernächste Woche startet Rastatt. Gearbeitet werde unter strengen Hygienevorgaben, so der Konzern. Wo es möglich ist, soll zudem weiter vom Homeoffice aus gearbeitet werden.

Ähnlich verfahren auch Autozulieferer, wie etwa der Kunststoffspezialist ElringKlinger mit Hauptsitz in Dettingen an der Erms oder der Ventilatoren- und Elektromotor-Hersteller EBM-Papst aus Mulfingen im Hohenlohekreis, für diejenigen Produktionsbereiche, die nun während es Corona-Shutdowns vorübergehend stillgelegt worden waren.

Arbeiten mit Mundschutz wird in vielen Bereichen nun Standard. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Neue Hygiene- und Abstandsregeln gelten

Gearbeitet werden soll nun unter strengen Hygienevorgaben und unter strikter Einhaltung der Abstandsregelungen. Damit die Mitarbeiter in der Produktion untereinander nicht mehr Kontakt haben als unbedingt nötig, werden etwa die Schichten momentan nicht voll besetzt. Die Schichtzeiten zum Beispiel beim Autobauer Daimler wurden so geändert, dass sich die Beschäftigten weder am Werkstor noch in den Umkleideräumen groß begegnen sollen.

LKW-Produktion vorerst auf Halde: "Wir wissen noch gar nicht, wie der Markt reagiert", sagt etwa Daimler-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht. Man fahre derzeit komplett auf Sicht und entscheide von Woche zu Woche, wie es weitergeht. dpa Bildfunk picture alliance/Uli Deck/dpa

Produktion noch weit entfernt von Normalbetrieb

Klar ist, die neuen Regelungen, Arbeitsbedingungen und Schichtzeiten werden sich ganz unmittelbar auf die Produktivität der Werke auswirken. "Wir sind noch deutlich reduziert, was die Produktion angeht", sagte etwa der Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth dazu. Anderen, etwa den Zulieferern, geht es ähnlich. Bleibt daher die Frage, wie lange sich die Unternehmen diese neuen Produktionsbedingungen in Corona-Zeiten leisten können und müssen. Doch welche wirtschaftlichen Folgen die Corona-Krise am Ende nach sich ziehen wird, kann bislang eben noch niemand absehen.