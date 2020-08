Protestierende, die Absperrungen überwinden und Fahnen in den Farben des Deutschen Reichs am Sitz des Bundestags. Das geht vielen Politikern zu weit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte das Auftreten einiger am Reichstagsgebäude einen "unerträglichen Angriff auf das Herz unserer Demokratie."

Die Ausschreitungen am Samstagabend im Zusammenhang mit der Großdemonstration gegen die Corona-Politik in Berlin haben viele Politiker empört. Während laut Polizei rund 38.000 Menschen weitgehend friedlich demonstrierten, gab es vor der russischen Botschaft in Berlin und dem Reichstag Auseinandersetzungen mit der Polizei. Rund 300 Personen seien festgenommen worden. Die Großdemo war aufgelöst worden, vor allem, weil sich viele nicht an Abstandsregeln gehalten hatten und auch keine Masken aufsetzten. Rechtsextreme und Reichsbürger auf Reichstagstreppe Vor dem Reichstagsgebäude hatten sich seit Samstagvormittag vor allem Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger, die die Legitimität der Bundesrepublik bestreiten, versammelt. Sie überwanden Absperrgitter und drängten auf die Treppe des historischen Gebäudes, in dem der Bundestag seit 1999 seinen Sitz hat. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um sie zurückzudrängen. Ein Reporter beschrieb am Samstagabend die Ereignisse in Berlin: Bundespräsident Steinmeier: "Angriff auf das Herz unserer Demokratie" Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte zu dem Vorfall: "Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Das werden wir niemals hinnehmen." Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) meinte, "nach diesen Szenen sollte der Letzte verstanden haben, dass Grenzen des Anstands, wie weit man mitträgt, wer mit einem mitläuft. Der Verantwortung, sich bei seinem Protest nicht von Extremisten instrumentalisieren zu lassen, kann sich niemand entziehen." "Querdenken" distanziert sich von Protestierenden am Reichstag Michael Ballweg, Gründer der Initiative "Querdenken", bei einer Kundgebung Mitte Mai dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa (Archivbild) Die Initiative "Querdenken" hat sich von den Demonstranten, die gestern auf die Treppe vor dem Reichstag gelaufen sind, distanziert. Organisator Michael Ballweg aus Stuttgart sagte, seine Initiative sei friedlich, sie habe mit diesen Protestierenden nichts zu tun. "Querdenken 711" hatte die Großdemo in Berlin angemeldet. Ballweg sagte, er verstehe nicht, warum der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) "nicht entsprechende Polizeikräfte aufwartet, um solchen Aktionen zu begegnen" - zumal diese vorher bekannt gewesen seien. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, beschrieb am Sonntag, er habe keine klare Distanzierung der Demo-Teilnehmer von Rechtsextremen wahrnehmen können. Es sei erschreckend, dass sich rechtsextremistische Gruppen ungestört unter andere Demonstrierende haben mischen können. Seehofer fordert "null Toleranz und konsequente Härte" Auch Innenminister Horst Seehofer (CSU) verwies auf die Symbolkraft der rechten Eskalation: "Das Reichstagsgebäude ist die Wirkungsstätte unseres Parlaments und damit das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie“, sagte er der "Bild am Sonntag". Dass Chaoten und Extremisten es für ihre Zwecke missbrauchten, sei "unerträglich". Er forderte daher: "Der Staat muss gegenüber solchen Leuten mit Null Toleranz und konsequenter Härte durchgreifen." Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) fordert laut Zeitungen der Funke-Mediengruppe ebenfalls eine harte Antwort des Staates auf die Eskalation. Gleichzeitig dankte sie den Polizisten, "die unter schweren Bedingungen das Reichstagsgebäude als Symbol unserer Demokratie geschützt haben." "Gegen diese Feinde unserer Demokratie müssen wir uns mit aller Konsequenz zur Wehr setzen." Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckhardt sprach von erschütternden Bildern. SPD-Vizekanzler Olaf Scholz schrieb bei Twitter, Nazisymbole, Reichsbürger- und Kaiserreichflaggen hätten vor dem Deutschen Bundestag nichts verloren. Unser Grundgesetz garantiert Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht. Es ist die Antwort auf das Scheitern der Weimarer Republik und den Schrecken der NS-Zeit. Nazisymbole, Reichsbürger- & Kaiserreichflaggen haben vor dem Deutschen #Bundestag rein gar nichts verloren. #b2908 Olaf Scholz, Twitter, 29.8.2020, 21:48 Uhr Warnungen, dass Rechtsextreme Demonstrationen missbrauchen Der Vorfall bestätigt diejenigen, die seit Wochen davor warnen, Seite an Seite mit Rechtsextremen zu demonstrieren. Jeder habe das Recht, über die Corona-Politik zu streiten und für seine Meinung zu demonstrieren, mahnt etwa Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Allerdings sollte dafür niemand "Rechtsextremen hinterherlaufen" und andere einem Infektionsrisiko aussetzen.