In die heutigen Bund-Länder-Beratungen geht der Bund mit der Forderung nach strengeren Kontakt-Beschränkungen und Maßnahmen an Schulen. Am Volkstrauertag wurde in einem Gottesdienst der Corona-Opfer gedacht. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...