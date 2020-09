Die Corona-Demo in Berlin vom letzten Wochenende wirkt noch nach. Bei zahlreichen Demonstranten war viel Wut im Spiel. Woher kommt der Furor? Unser Autor Max Waibel hat in seiner Kolumne die Antwort.

Haben Sie diese Menschen gesehen, die auf irgendwelchen Demos mitlaufen, weil sie nicht an Corona glauben? Menschen, die sich dafür frühmorgens aus dem Bett quälen, Fahrkarten kaufen, durch die Republik fahren und sich stundenlang krudes Zeugs anhören?

Die Kolumne von Max Waibel können Sie hier als Audio hören:

Sie sind meine Schöpfungen. Ich bin der Furor, ich bringe die Leidenschaften ans Licht, die Emotionen, die kruden Ideen, scheuche die Ängste auf wie das Tageslicht die Fledermäuse. Und ich bringe meine Eleven dazu, sie auszuspucken, ihre Ideen, eins zu eins, vor laufender Kamera - buchstäblich auszuspucken, ja: "Die da oben haben einen Biokampfstoff freigesetzt", zum Beispiel. Ist nicht meine Idee, ich gebe nur den Impuls, sorge nur für die Initialzündung.

Wenn ich einen guten Tag habe, bringe ich zwanzigtausend Menschen dazu, sich wie 1,3 Millionen zu fühlen. Deren Emotionen überspringen dann das Areal für die Ratio im Hirn und suchen sich andere Verknüpfungen. Ich rühre dafür einen Brei an aus Splatter Movies, Shooter-Games im Netz, frühkindlichen Ängsten, vergessenen Fetzen aus dem Geschichts- oder Biologieunterricht. Was dann die Einzelnen aus meinem Impuls machen, ist dann ganz individuell.

Bill Gates, Liebe, Kinderblut - für jeden etwas

Zugegeben, es ist nicht alles originell. Bill Gates kommt bei denen besonders gern vor, die einen persönlich Schuldigen brauchen, zum Beispiel. Die sexuell Frustrierten flöten in die Kamera "Corona ist Liebe". Noch besser: "Unicef holt Kinder und bringt sie den Eliten!" Wow. So was kann selbst ich, der Furor, die Wut, der Zorn, mir nicht ausdenken. Auf sowas kommen nur Menschen. Ganz alleine. Was die Eliten wie die Bundeskanzlerin mit den Kindern machen? "Sie quälen sie, trinken ihr Blut und essen sie dann auf". Wow, wow, wow. Widerlegen sie das mal.

Zuhören ist ganz wichtig, sagt die WHO dpa Bildfunk picture alliance/Kay Nietfeld/dpa

Dann kommt es noch besser: Der durch das Internet gebildete kritische Geist - mein Hygienedemonstrant - fragt in voller intellektueller Schärfe den Journalisten: "Warum wisst ihr davon nichts?", also von Unicef, den Eliten und den Kindern? Ja, ihr Journalisten, warum wisst ihr davon nichts? Hört gefälligst zu. Hat auch die WHO gerade gefordert. Man muss diesen Menschen zuhören. Was man damit machen soll, hat die WHO nicht gesagt.

Das mit dem Reichstag war ich nicht

So, ich muss jetzt weg. Irgendwo wollen sie mal wieder meine Gruppen im Internet verbieten. Mir meine Wutmenschen wegnehmen, von denen alle ständig Blasen im Netz aufsteigen lassen, mit dem, was sie für Erkenntnis halten. Was das früher für eine Arbeit war, diese ganzen verlorenen Seelen, aus denen der Zorn herauswollte, an den Stammtischen einzusammeln und ihr tiefstes Inneres für mehr zu begeistern als für das nächste Bier.

Übrigens, eines muss ich noch klarstellen: "Reichstag stürmen" - geht gar nicht. Das hat mit mir nichts zu tun. Das war nicht ich, der Furor, die Wut, der Zorn, das war Strategie.