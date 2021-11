Notstand im Deutschen Bundestag

Es ist wieder wie im vergangenen November, meint Martin Rupps. Corona-Fälle im Freundes- und Bekanntenkreis, hysterische Reden im Deutschen Bundestag.

Machen Sie gerade auch eine Zeitreise in den vergangenen November? Ich bin dort gerade angekommen. Nicht nur in den Nachrichten, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es wieder Corona-Fälle. Immer neue Corona-Regeln treten in Kraft oder sollen es, zersplittert nach Bundesland, Kreisen und Gemeinden. Von früh bis spät schieben sich Politikerinnen und Politiker gegenseitig die Schuld am Infektionsgeschehen zu.

Grünen-Politikern Katrin Göring-Eckardt nannte die Corona-Lage in Deutschland eine „Notsituation“. Martin Rupps hält das für Panikmache dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

"Wir sind nicht im Jahr Null der Pandemie, wir sind im zweiten Jahr", sagte die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt am Donnerstag im Bundestag. Sie kritisierte Versäumnisse der Bundesregierung vor dem zweiten Corona-Herbst. Katrin Göring-Eckardt sprach von einer "Notsituation". Trotz meiner gefühlten Rückreise in den vergangenen November halte ich das für übertrieben. Für Panikmache. Katrin Göring-Eckardt gilt als mögliche Nachfolgerin von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Da macht sich lauter Schlachtenlärm ganz gut.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Natürlich, die Inzidenzen erreichen Rekordwerte. Corona-Infizierte füllen die Intensivstationen von Krankenhäusern. Trotzdem gibt es einen wichtigen Unterschied zum November vor einem Jahr: Deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist durch eine Impfung geschützt. Sogar in einem höheren Maße als bei anderen Impfungen. Die Impfstoffe müssen sich millionenfach bewähren und tun es auch! Die allermeisten Corona-Patienten auf Intensivstationen hatten von sich aus auf diese Vorsorge verzichtet.

Ich habe den Eindruck, die Corona-Debatte in Deutschland kennt nur Extreme, Verharmlosung und Hysterie. Wie schon im vergangenen November.