Wer Covid-19 hat, kann oft nicht mehr richtig schmecken und riechen. Das kommt aber meistens wieder zurück. Die Neurowissenschaftlerin Kathrin Ohla sagt, dass wir nur leider nichts aktiv dafür tun können.

Heftige Gerüche helfen nicht

Harzer Käse oder faule Eier - obwohl das starke Gerüche sind, kann ich damit meine Sinneszellen in Nase und Mund leider nicht trainieren, sagt Kathrin Ohla. Sie ist die Leiterin der Arbeitsgruppe "Kognitive Neurophysiologie" am Forschungszentrum Jülich: "Ein Riechtraining ist in der frühen Phase nicht hilfreich, aber es schadet auch nicht."

Nach dem Blick in die ersten Studien sagt Ohla, dass der Geruchs- und Geschmackssinn etwa bei der Hälfte der Befragten nach einem Monat wieder zurück gekommen sind. "Dafür muss man gar nichts tun, außer geduldig sein. Es gibt keine wirksame Therapie und kein Medikament, das bisher tatsächlich sinnvoll empfohlen werden kann", sagt Ohla.

Dauerhafte Schäden möglich

Bei einer normalen Erkältung schwillt unsere Nase zu und deshalb können wir nicht mehr riechen. Corona funktioniere da anders: "Das Virus geht tatsächlich auf die Riechzellen, beziehungsweise auf Zellen, die unsere Riechzellen unterstützen. Es stört und zerstört diese Zellen." Dadurch könnten die Zellen in der Nase und auf der Zunge keine Stimulation mehr erkennen - wir riechen und schmecken also nichts mehr.

Wenn unsere Riechzellen zerstört werden, kann es tatsächlich passieren, dass wir dauerhaft anosmisch, also geruchsblind werden. Kathrin Ohla, Psychologin und Leiterin der Arbeitsgruppe "Kognitive Neurophysiologie" am Forschungszentrum Jülich

Allerdings könnten sich unsere Zellen auch regenerieren. Es gebe also Hoffnung, dass der Geruchssinn auch nach einigen Monaten wieder hergestellt werden kann. Das sei aber alles "hoffentlich" sehr selten, sagt Ohla. Bis jetzt gebe es einfach noch nicht genug Datenmaterial über Prognosen und Fallzahlen, um darüber aussagekräftige Aussagen zu treffen.