In Baden-Württemberg gibt es den ersten Todesfall eines Menschen, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das hat das Sozialministerium bestätigt. Die CDU verschiebt derweil ihren Sonderparteitag zur Wahl eines neuen Parteichefs. Alle Entwicklungen im Überblick:

16:34 Uhr: Zweiter Erkrankter bei Hannover 96

Beim Zweitliga-Fußballverein Hannover 96 ist ein zweiter Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einen Tag nach dem Abwehrspieler Timo Hübers als erstem Fall im deutschen Profifußball gab der Verein eine Infizierung des Linksverteidigers Jannes Horn bekannt.

Als Konsequenz daraus stehen alle Spieler des Profikaders für die nächsten 14 Tage unter häuslicher Quarantäne, der Trainingsbetrieb wurde am Donnerstag eingestellt. Außerdem beantragte der Club bei der Deutschen Fußball Liga die Absetzung der beiden nächsten Zweitligaspiele gegen Dynamo Dresden und beim VfL Osnabrück.

16:11 Uhr: Erster Coronavirus-Toter in Bayern

Auch in Bayern ist jetzt ein Mensch nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es handelt sich um einen 80 Jahre alten Mann. Laut Gesundheitsministerium in München starb er in der Nacht im Klinikum Würzburg.

16 Uhr: Pendlerinnen und Pendler aus Frankreich sollen nicht nach RP

Rund 4.300 Pendlerinnen und Pendler aus der zum Coronavirus-Risikogebiet erklärten Region Grand Est in Frankreich sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Rheinland-Pfalz bis auf weiteres zu Hause bleiben. Es gebe mit sofortiger Wirkung die dringende Empfehlung, nicht mehr am Arbeitsplatz zu erscheinen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).

15:53 Uhr: Steinmeier: Bevölkerung muss ihren Alltag jetzt ändern

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Bevölkerung appelliert, ihren Alltag zu ändern, um das Coronavirus einzudämmen. Das dürfe nicht allmählich geschehen, sondern jetzt, erklärte Steinmeier in Berlin. Es gehe darum, die Ausbreitung zu verlangsamen. Um die Schwachen zu schützen müsse die Bevölkerung auf alles verzichten, was nicht dringend erforderlich sei.

15:49 Uhr: In die Slowakei dürfen keine Ausländer mehr einreisen

Die slowakische Regierung hat wegen der Corona-Gefahr ein Einreiseverbot für Ausländer beschlossen. Ausgenommen seien polnische Staatsbürger und Personen mit ständigem Wohnsitz in der Slowakei. Der internationale Zug-, Bus- und Flugverkehr wird außerdem eingestellt. Öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder bleiben geschlossen.

15:36 Uhr: Semperoper und das Staatsschauspiel Dresden stellen Betrieb ein

Die Semperoper und das Staatsschauspiel Dresden stellen wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis 19. April den Spielbetrieb ein. Dies teilte das sächsische Kulturministerium am Donnerstag mit. Die Museen sollen vorerst grundsätzlich geöffnet bleiben, aber besondere Hygienemaßnahmen ergreifen. Größere Veranstaltungen in den Museen soll es nicht mehr geben.

15:22 Uhr: Tschechien schließt die Grenzen für Deutsche

Reisende aus Deutschland dürfen wegen der Coronavirus-Krise nicht mehr nach Tschechien kommen. Das gelte aber nicht für diejenigen, die einen Wohnsitz in Tschechien hätten, sagte Innenminister Jan Hamacek. Man schließe die Grenzen unter anderem auch für Menschen aus Österreich, der Schweiz, Italien oder Spanien. Tschechische Bürger, die im benachbarten Ausland arbeiteten, dürften weiterhin die Grenze überqueren.

15:10 Uhr: Speditions- und Logistikverband BW: Produktionsstopp für Waren aus Italien

Der Speditions- und Logistikverband Baden-Württemberg sieht die aktuelle Lage wegen der Corona-Krise mit Sorge. Der Geschäftsführer Andrea Marongiu sagte im SWR: "Es ist genau das passiert, was wir befürchtet haben, dass am Brenner die Grenze insofern dicht gemacht wird, dass jeder LKW kontrolliert wird." Es gebe einen kilometerlangen Stau und Zeitverlust. Für Waren aus Italien erwartet Marongiu über kurz oder lang einen Produktionsstopp. Es gebe keine Lastwagen, die die Ware holen könnten und es gebe Fahrer, die sich weigerten, in diese Gebiete zu fahren. Demzufolge gebe es Firmen, die nicht mehr aus Italien beliefert würden.

14:38: Bildungsministerin Karliczek spricht sich gegen Schulschließungen aus

Bundesbildungsministerin Anja Karlicek ist derzeit gegen Schulschließungen. Sie sagte vor dem Treffen der Kultusminister, man müsse allerdings die Lage jeden Tag neu bewerten. Wenn eine Schule geschlossen werde, dann müsse auch die Betreuung der Kinder sichergestellt werden - auch weil manche Eltern in Berufen arbeiten, in denen sie nicht zu Hause bleiben können, so Karliczek.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat klare Ansagen und Unterstützung für die Schulen durch Politik und Verwaltung gefordert. Die Kultusministerien müssten für Rechts- und Entscheidungssicherheit sorgen.

14:00 Uhr: EZB reagiert auf das Coronavirus

Die Europäische Zentralbank (EZB) erleichtert Kredite für kleine und mittlere Unternehmen. Das teilte ein EZB-Sprecher mit. So sollen diese im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie unterstützt werden. Außerdem werden die Anleihekäufe der Zentralbank bis Jahresende um 120 Milliarden Euro aufgestockt. Die Leitzinsen dagegen bleiben unverändert.

12:52 Uhr: Landrätin fordert Unterstützung des Ministeriums

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald fordert mehr Unterstützung von der Landesregierung in Baden-Württemberg. Landrätin Dorothea Störr-Ritter sagte im SWR, es gebe viele Anfragen von Bürgermeistern, von Betrieben, auch aus den Krankenhäusern, die sie selbst beantworten müssten: "Wenn wir hier klarere Linien hätten seitens des baden-württembergischen Sozialministeriums, wäre uns sehr geholfen." Nach der Einstufung des Elsass zum Corona-Risikogebiet erwartet Störr-Ritter starke Einbußen für die heimische Wirtschaft. Sehr viele Unternehmen hätten einen hohen Anteil an französischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

12:35 Uhr: Corona-Fall in der Formel 1 - Saisonauftakt vor Absage

Der Formel-1-Rennstall McLaren zieht sein Team für den Saisonauftakt in Australien zurück. Der Grund dafür sein ein Coronavirus-Fall, wie der britische Rennstall mitteilte. Der für Sonntag geplante Grand Prix in Melbourne steht damit wohl vor der Absage.

Zuvor wurde bereits bekannt, dass der spanische Fußball-Club Real Madrid die Spieler seiner Fußball- und Basketball-Profiteams in Quarantäne setzt - darunter der deutsche Nationalspieler Toni Kroos. Der Notfallplan werde aktiviert, weil ein Basketballer positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

12:10 Uhr: CDU verschiebt Parteitag

Die CDU verschiebt wegen der Corona-Krise ihren für den 25. April geplanten Sonderparteitag. Auf dem Parteitag sollte die Wahl eines Nachfolgers der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer stattfinden. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

11:40 Uhr: Erster Todesfall in Baden-Württemberg

Im Rems-Murr-Kreis ist erstmals ein Mensch im Südwesten gestorben, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das teilte das baden-württembergische Sozialministerium mit. Der 67 Jahre alte Mann sei bereits vor wenigen Tagen zu Hause gestorben. Sein Leichnam wurde jetzt positiv auf das Virus getestet.

Im Rems-Murr-Kreis ist erstmals ein Mensch im Südwesten gestorben, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das teilte das baden-württembergische Sozialministerium mit.

11:28 Uhr: International koordiniertes Vorgehen gefordert

Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung American Chamber of Commerce in Germany, Frank Sportolari spricht sich für ein international koordiniertes Vorgehen gegen das Coronavirus aus. Im SWR sagte Sportolari: "Wir leben in einer Welt, in der man anerkennen muss, dass man nicht allein ist – und es ist immer besser, wenn man versucht, auf globale Art die Aktivitäten zu koordinieren." Direkte wirtschaftliche Auswirkungen durch das amerikanische Einreise-Verbot für Menschen aus dem Schengen-Raum sieht Sportolari nicht: "In den meisten Firmen ist es inzwischen so, dass man Dienstreisen vermeidet, die nicht wirklich zwingend notwendig sind." Viele persönliche Gespräche könnten durch Video- und Telefonkonferenzen ersetzt werden.

11:19 Uhr: Halle schließt alle Schulen und Kitas

Die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt schließt von diesem Freitag an alle Kindertagesstätten und Schulen. Das gelte vorerst bis zum 27. März, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos).

09:32 Uhr: KMK-Präsidentin: Abitur soll trotz Corona stattfinden

Die bevorstehenden Abitur-Prüfungen sollen trotz der Corona-Krise stattfinden, so die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Kultusministerin Stefanie Hubig (SPD) im SWR. "Dort, wo Schulen geschlossen sind und das Abitur verschieben müssen, muss es einfach nachgeholt werden", so Hubig. Man sei daher ganz eng in Abstimmung mit den Schulen. Beim Treffen der Kultusminister wird darüber beraten, wie der Schulunterricht während der Corona-Krise fortgesetzt werden kann und wie mit dem Abitur umgegangen werden soll.

Das ganze Interview mit Stefanie Hubig zum Nachhören im Audio:

Das ganze Interview mit Stefanie Hubig zum Nachhören im Audio:

Grundsätzlich schließt Hubig flächendeckende Schulschließungen in Deutschland nicht aus. Letztlich sei das aber eine Entscheidung der Gesundheitsbehörden. Wenn das Signal komme, die Schulen wegen der Corona-Krise zu schließen, werde man rasch reagieren, so Hubig im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Dänemark hat am Morgen bekannt gegeben Schulen, Kitas und öffentliche Einrichtungen für zwei Wochen zu schließen.

09:16 Uhr: Wirtschaftsexperte sieht keinen Sinn in Zinssenkung

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist zu einer Ratssitzung mit Zinsentscheidung zusammengekommen. Die Einlagezinsen der EZB im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus noch weiter zu senken, würden nicht viel nützen, ist sich der Wirtschaftsexperte Hendrik Müller von der TU Dortmund sicher. Im SWR sagte Müller: "Die EZB kann weitere Liquidität in die Bankenmärkte pumpen, sie könnte auch ihr Anleihe-Aufkaufprogramm noch einmal aufstocken, und wenn alle Stricke reißen, könnte die EZB auch ihre Beistandsgarantien für Staaten, die von der Pleite bedroht sind, erneuern". Aber: Wenn die EZB zu viel Aktionismus zeige, könne dies auch negativ aufgefasst werden: "Nach dem Motto – die Notenbanken wissen mehr als wir, und das heizt dann die Panik erst recht an."

9:10 Uhr: Dax rutscht unter 10.000 Punkte

Der deutsche Aktienindex Dax ist zu Handelsbeginn um 5,5 Prozent eingebrochen - auf 9.864 Punkte. Der Dax fiel damit erstmals seit Sommer 2016 wieder unter die Marke von 10.000 Punkten. Auch in London, Paris und Madrid sanken die Kurse zum Börsenstart jeweils um rund fünf Prozent. Auslöser ist nach Ansicht von Experten, das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Einreiseverbot für Europäer wegen des Corona-Virus.

Dax unter 10.000 Punkten: Was bedeutet das? In normalen Zeiten ist für Börsen-Profis die 10.000 Punkte Marke eine psychologische Linie an der sich viele orientieren. Wenn die nach unten durschritten wird, drücken viele Händler auf den Verkaufen-Knopf bei Aktien, weil das heißt, die Stimmung ist schlecht. Auch viele Computer, die automatisch Aktien verkaufen, reagieren darauf. Dann fällt der Dax oft erstmal weiter. Aber die Zeiten sind nicht normal. Im Prinzip hat die 10.000 Punkte Marke aktuell keine größere Bedeutung, die Krise ist da und daher stürzen die Kurse sowieso weiter ab, egal welche Linie unterschritten wird. Im Gegensatz zu den Börsenprofis schaut ein Kleinanleger eher auf die Kurse der Aktien, die er besitzt. Die Kurse sinken, viele Experten raten aber dennoch nicht dazu, jetzt zu verkaufen. Aktien sind langfristige Geldanlagen. Die Kurse werden auch wieder steigen. Doch aktuell schon wieder Aktien zu kaufen, halten viele für verfrüht. Die Krise ist noch nicht vorbei. Sicher ist es schwer, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, aber ein Privatanleger sollte jetzt eher die Füße stillhalten.

12.03.2020 - 03:12 Uhr: Einreisestopp für Europäer in den USA

Die USA lassen wegen des Coronavirus 30 Tage lang keine Reisenden aus Europa mehr in ihr Land. Das hat Präsident Donald Trump in einer Rede an die Nation angekündigt. Der Einreisestopp beginnt in der Nacht von Freitag auf Samstag und gilt nach Trumps Worten nicht für Menschen aus Großbritannien. Trump warf der EU vor, sie reagiere nicht schnell genug auf das Virus. Die Infektionen in den USA seien auf Reisende aus Europa zurückzuführen. Für China und den Iran gilt schon ein Einreisestopp in die USA.

11.03.2020 - Italien schließt fast alle Geschäfte

In Italien müssen wegen des Coronavirus fast alle Geschäfte geschlossen bleiben. Ausgenommen sind Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien. Das hat Ministerpräsident Giuseppe Conte angekündigt. Firmen müssen Abteilungen schließen, die nicht unbedingt für die Produktion nötig sind. Essens-Lieferdienste dürfen weiter arbeiten.

11.03.2020 - Österreich hat mit Grenzkontrollen am Brenner begonnen

Österreich hat wegen der Gefahr von Corona-Ansteckungen mit Grenzkontrollen am Brenner begonnen. Nach dem Notfallplan dürfen Menschen aus Italien grundsätzlich nicht einreisen. Ausnahmen gibt es für Reisende mit negativem Corona-Test und für Menschen, die nur durch Österreich durchreisen wollen und sich verpflichten, nicht in dem Land anzuhalten.

11.3.2020 - WHO spricht von Pandemie

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 jetzt offiziell die Einstufung als Pandemie. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz in Genf.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 jetzt offiziell die Einstufung als Pandemie. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz in Genf.

Das Tempo der Ausbreitung und die Schwere der Erkrankungen seien alarmierend. Daher sei die Organisation zu der Überzeugung gekommen, Covid-19, wie das Virus offiziell heißt, als Pandemie zu charakterisieren, so Ghebreyesus. Gleichzeitig warnte er davor, in Angst zu geraten. Der Kampf gegen das Virus sei nicht vorbei und die neue Einschätzung ändere nicht die Strategie der WHO.

"Wir haben die Alarmglocke laut und deutlich geläutet."

Der WHO-Chef kritisierte, die Staaten würden zu wenig gegen die Ausbreitung tun. Er gehe davon aus, dass die Fallzahlen weiter ansteigen werden.

Die Zahl der Neuinfektionen in China, dem Ausgangspunkt des Ausbruchs, ist mittlerweile aber rückläufig. Daher sieht die WHO die neuen "Frontlinien" im Kampf gegen das Virus in Italien und Iran. Aus Italien sind 12.462 Infektionen bekannt. 827 Menschen sind dort an den Folgen der Infektion gestorben. Der Iran meldet 9.000 bestätigte Fälle, darunter 354 Todesfälle.

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.



MoE: Weltweit gebe es nun mehr als 118-tausend Fälle in 114 Ländern. Fast 4300 Menschen haben ihre Leben verloren. Tausende würden in Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen. Das sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. In den kommenden Tagen und Wochen erwarte er, dass die Zahl der Infektionen, Todesfälle, und betroffenen Länder ansteige. Die WHO sei sehr besorgt – über das alarmierende Niveau der Verbreitung und der Schwere einerseits, aber auch über das alarmierende Niveau der Inaktivität. Daher komme man zu der Einschätzung, Covid-19 als Pandemie zu charakterisieren. Pandemie sei ein Wort, dass nicht leichtfertig verwendet werde. Es sei ein Wort, wenn es missbraucht werde, das zu unbegründete Angst führen könne oder zur unbegründeten Annahme führe, dass der Kampf bereits vorbei sei. Das könne zu unnötigen Leiden und Tod führen. Der Begriff Pandemie ändere nicht die Strategie der WHO im Kampf gegen die Krankheit und ändere nicht, was die Länder tun sollten, mahnte der WHO-Generaldirektor. Dietrich Karl Mäurer, Zürich

Unter einer Pandemie wird eine mehrere Länder erfassende Seuche verstanden. Sie wird laut Robert-Koch-Institut durch einen neuartigen Erreger verursacht, der in der Lage ist, schwere Erkrankungen hervorzurufen und sich gut von Mensch zu Mensch zu verbreiten. Da dieser neue Erreger zuvor nicht oder sehr lange nicht in der menschlichen Bevölkerung vorgekommen ist, ist das Immunsystem nicht vorbereitet und daher auch nicht geschützt.

11.3.2020 - Erster Corona-Fall im Bundestag

Ein Bundestagsabgeordneter der FDP hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Fraktion mitteilte, hätten sich Mitarbeiter, die zu ihm Kontakt hatten, freiwillig in häusliche Quarantäne begeben.

Auch in der SPD-Fraktion sind bereits mehrere Abgeordnete vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Wegen der Infektionsgefahr wird es in dieser Woche im Bundestag keine namentlichen Abstimmungen geben, weil sich bei der Stimmabgabe größere Menschentrauben bilden.

11.3.2020 - Gesundheitsexperte für einheitliche Entscheidungen

Gesundheitswissenschaftler Gerd Glaeske kritisiert, dass die Corona-Krise von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt wird. Glaeske sagte im SWR: "Es wäre natürlich sinnvoll, gerade in so einer Situation, Entscheidungen zu treffen, die nicht voneinander abweichen, sondern die von Norden bis Süden, von Osten bis Westen gleich sind."

In Frankreich gebe es eine grundsätzliche vom Staat reglementierte Formel, dass man alle Veranstaltungen über 4.999 Menschen nicht mehr stattfinden lassen dürfe, so Glaeske. Das gelte von der Côte d'Azur bis zur Bourgogne und bis zu anderen Departements. Davon könnten diejenigen, die im Department sonst Entscheidungen träfen, auch nicht abweichen.

In Frankreich gebe es eine grundsätzliche vom Staat reglementierte Formel, dass man alle Veranstaltungen über 4.999 Menschen nicht mehr stattfinden lassen dürfe, so Glaeske. Das gelte von der Côte d’Azur bis zur Bourgogne und bis zu anderen Departements. Davon könnten diejenigen, die im Department sonst Entscheidungen träfen, auch nicht abweichen.

11.3.2020 - Semesterstart im Südwesten wird auf nach Ostern verschoben

In Baden-Württemberg wird der Start des Sommersemesters an allen Hochschulen wegen des Coronavirus bis nach Ostern verschoben. Das Wissenschaftsministerium in Stuttgart bestätigte einen entsprechenden Bericht von "Mannheimer Morgen" und "Heilbronner Stimme".

11.3.2020 - Grenzübergreifender Krisenstab gefordert

Die saarländische CDU-Politikerin Kuhn-Theis fordert einen grenzüberschreitenden Corona-Krisenstab. Dieser sei für ein gemeinsames Handeln notwendig, sagte die Vorsitzende des Europaausschusses im Landtag.

Die Gesundheitsbehörden müssten sich über die Grenze hinweg eng abstimmen und informieren.

11.3.2020 Kanzlerin Merkel nimmt erstmals Stellung

Es war der erste öffentliche Auftritt der Kanzlern in Sachen Corona: Vor der Bundespressekonferenz sagte Angela Merkel (CDU), wichtig sei vor allem, dass die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden müsse. "Es geht um das Gewinnen von Zeit".

Merkel trat gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, vor die Presse. Spahn sagte, es sei wichtig, dass "wir alle auf ein Stück Alltag verzichten, um uns selbst, aber auch die anderen zu schützen."

Dauer 0:58 min "Das Virus ist in Europa angelangt, es ist da." Merkel spricht in der Bundespressekonferenz erstmals über die Corona-Krise und die Auswirkungen für Deutschland.

Wieler betonte: "Es handelt es sich um ein pandemisches Virus." Es könne sein, dass 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert werde. Um so wichtiger sei der Zeitfaktor, damit sich Krankenhäuser und Ärzte darauf vorbereiten könnten, um die Patienten gut zu versorgen.

11.3.2020 - Elsass ist Krisenregion

Das Robert-Koch-Institut hat die Region Grand Est zur Krisenregion erklärt. Dazu gehören das grenznahe Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne. Behörden können inzwischen nicht mehr ausschließen, dass Südbaden demnächst auch zum Risikogebiet wird, sagt der Leiter des Krisenstabs Südbaden Martin Barth.

11.3.2020 - Lauterbach fordert spezielle Behandlungszentren

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist dafür, spezialisierte Behandlungszentren für schwerkranke Corona-Patienten einzurichten. Die Zahl der Patienten werde in den nächsten Tagen steigen, sagte Lauterbach SWR Aktuell. Man müsse die Fälle in Krankenhäusern bündeln, die dafür besonders geeignet sind. Diese Kliniken müssten dann Geld für den zusätzlichen Aufwand bekommen.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist dafür, spezialisierte Behandlungszentren für schwerkranke Corona-Patienten einzurichten. Die Zahl der Patienten werde in den nächsten Tagen steigen, sagte Lauterbach SWR Aktuell. Man müsse die Fälle in Krankenhäusern bündeln, die dafür besonders geeignet sind. Diese Kliniken müssten dann Geld für den zusätzlichen Aufwand bekommen.

11.3.2020 - Alle Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer

Die Fußball-Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Bayern München wird am Samstag nun doch ohne Zuschauer stattfinden. Das teilte das zuständige Bezirksamt mit. Die örtlichen Behörden in Treptow-Köpenick hatten Dienstag noch erklärt, sie sehen keinen Anlass, die Zuschauer auszusperren.

Auch Leipzig hat nun für die Begegnung mit dem SC Freiburg die Zuschauer ausgeschlossen. Damit findet der komplette 26. Spieltag ohne Publikum statt.

Nun doch nicht: Gegen die Bayern müssen die Union-Fans zu Hause bleiben dpa Bildfunk Picture Alliance

Timo Hübers vom Zweitligisten Hannover 96 ist als erster Fußballprofi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befinde sich derzeit in häuslicher Quarantäne und habe seit seiner Infektion bei einer Veranstaltung in Hildesheim keinen Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen gehabt, teilte der Verein mit.

11.3.2020 - Absurde Situation in Frankfurt

Besonders absurd scheint die Lage in Frankfurt: Am Sonntag spielen die Hessen in der Fußball-Bundesliga gegen Gladbach ohne Fans, für das Europa League-Spiel gegen Basel am Donnerstag gelten hingegen nur Auflagen. Das heißt, Personen, die sich krank fühlen und Grippe-Symptome aufweisen, sollen dem Stadion genauso fernbleiben wie chronisch Kranke.

11.3.2020 - Nachdenken über Bestand von Krankenhäusern

Als Konsequenz aus der Corona-Krise ist der Deutsche Städte- und Gemeindebund dafür, mehr Plätze in Krankenhäusern bereitzuhalten. Im SWR sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg: "Wir diskutieren ja seit Jahren die Schließung von Krankenhäusern, gerade in den Regionen. Da werden wir im Moment etwas nachdenklicher, ob gerade der Maßstab Wirtschaftlichkeit so entscheidend ist, ob man nicht sagen muss: Bestimmte Krankenhäuser, auch in der Fläche, erhalten wir."

Als Konsequenz aus der Corona-Krise ist der Deutsche Städte- und Gemeindebund dafür, mehr Plätze in Krankenhäusern bereitzuhalten. Im SWR sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg: "Da werden wir im Moment etwas nachdenklicher, ob gerade der Maßstab Wirtschaftlichkeit so entscheidend ist, ob man nicht sagen muss: Bestimmte Krankenhäuser, auch in der Fläche, erhalten wir."

11.3.2020 - Mannheimer Maimarkt wird vermutlich abgesagt

Die größte regionale Verbraucherausstellung in Deutschland, der Mannheimer Maimarkt, war vom 25. April bis zum 5. Mai geplant. Doch nach dem Beschluss des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums sei damit zu rechnen, dass die Messe abgesagt wird, sagte Maimarkt-Sprecher Walter Schmich dem SWR.

11.3.2020 - Vorzeitiges Ende für Mathaisemarkt

Der Schriesheimer Mathaisemarkt wird wegen des Coronavirus vorzeitig beendet. Die Stadt teilte mit, dass das kommende zweite Wochenende abgesagt worden ist. Kleinere Veranstaltungen heute und morgen wie die Weinprämierung und die Riesenrad-Weinprobe seien aber aufgrund der Teilnehmerzahlen unkritisch und würden stattfinden.

11.3.2020 - EU will Wirtschaft mit 25 Milliarden Euro helfen

Mit 25 Milliarden Euro will die Europäische Union ihre Wirtschaft gegen die schlimmsten Folgen der Coronavirus-Epidemie wappnen. Nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entsprechende Finanzhilfen an.

Das Geld komme aus den Strukturfonds und solle rasch fließen, sagte von der Leyen. Die EU wolle damit unter anderem das Gesundheitswesen, den Arbeitsmarkt sowie kleinere und mittlere Unternehmen stützen.

10.3.2020 - Deutsche Eishockey Liga: Saison wird abgebrochen

Wegen der Coronavirus-Epidemie wird die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorzeitig abgebrochen. Wie die DEL mitteilte, gibt es darum in diesem Jahr keinen Meister. Es ist ein Novum in der 26-jährigen Geschichte der Liga.

"Dass wir die Entscheidung so treffen müssen, tut uns für alle Klubs, Partner und insbesondere Fans in ganz Deutschland unheimlich leid. Wir haben aber angesichts der aktuellen Entwicklungen die Pflicht, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Wir als DEL stellen die Gesundheit von unseren Fans, Spielern und Mitarbeitern in den Fokus." Gernot Tripcke, DEL-Geschäftsführer

Welche Rechte habe ich als Ticket-Inhaber, wenn meine Veranstaltung abgesagt wird?

10.3.2020 - Veranstaltungen in Berliner Theatern und Opernhäusern abgesagt

Berlin sagt alle geplanten Veranstaltungen in den großen Sälen der staatlichen Theater, Opern- und Konzerthäuser ab. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) teilte mit, dieser Beschluss gelte vorerst bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 19. April.

Der amerikanische Sänger Richard Marx sagte seine Auftritte in Europa ebenso ab wie Star-Gitarrist Carlos Santana. Damit entfallen auch die geplanten Santana-Konzerte am 22. März in München und einen Tag später in Köln in der Lanxess-Arena. Die Tour solle 2021 nachgeholt werden, Termine stünden aber noch nicht fest, erklärte der Veranstalter.

10.3.2020 - Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien ohne Zuschauer

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien am 31. März in Nürnberg wird vor leeren Rängen ausgetragen. Darüber hat die Stadt Nürnberg den Deutschen Fußball-Bund (DFB) informiert.

Auch Hoffenheim ohne Zuschauer

Auch das Heimspiel von Hoffenheim gegen Hertha BSC am Samstag wird ohne Zuschauer ausgetragen, so der Fußball-Bundesligist am Nachmittag.

Ebenso vor leeren Rängen wird das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea am 18. März stattfinden.

10.3.2020 - Eine Milliarde zusätzlich gegen das Coronavirus

Der Bundestag stellt massive Finanzmittel zum Kampf gegen den neuartigen Coronavirus zur Verfügung.

"Wir werden zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung stellen bis zu einer Milliarde Euro." Ralph Brinkhaus, CDU, Unionsfraktionschef

10.3.2020 - Rheinland-Pfalz empfiehlt Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern in geschlossenen Räumen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung empfiehlt, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern in geschlossenen Räumen abzusagen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte dem SWR, die Empfehlung gelte bis Ende April. Die 1.000 seien allerdings keine starre Grenze.

Handele es sich um Veranstaltungen mit besonders gefährdeten Personen, wie zum Beipiel ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen im Teilnehmerkreis, könne diese Grenze auch abgesenkt werden. Wenn der Veranstalter dennoch der Auffassung sei, die Veranstaltung könne stattfinden, dürfe das nur in Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt geschehen, so Dreyer.

10.3.2020 - Bayern verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern

Die bayrische Staatsregierung hat bis Ende der Osterferien am 19. April alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern verboten. Davon sind auch die Heimspiele von Bayern München betroffen. Die Fußballspiele gegen Chelsea, Frankfurt und Düsseldorf, die in den Zeitraum fallen, werden vermutlich ohne Zuschauer ausgetragen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte: "Die Coronakrise ist hier voll in Bayern angekommen." Wichtig sei ein entschlossenes Handeln im Einklang mit dem Bund.

Auch die Länder Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bremen und Thüringen wollen vorläufig keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern erlauben.

10.3.2020 - Österreich verhängt Einreisestopp aus Italien, Ryanair streicht Flüge

Österreich lässt wegen des Coronavirus keine Menschen mehr einreisen, die aus Italien kommen. Italien ist nach wie vor am stärksten in Europa von dem Virus betroffen. Ryanair setzt alle Flüge nach Italien bis zum 8. April. British Airways vorläufig nur für heute.

10.3.2020 - Bundesliga: Auch Bremen und Leverkusen spielen ohne Zuschauer

Das für Montagabend angesetzte Fußball-Bundesligaspiel des SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen darf wegen des neuartigen Coronavirus nur vor leeren Rängen stattfinden. Wie Bremens Innensenator Ulrich Mäurer mitteilte, könne das Spiel nur als Geisterspiel ausgetragen werden "oder gar nicht". Veranstaltungen mit über 1.000 Personen werden verboten.

10.3.2020 - Krankschreibung auch telefonisch möglich

Krankmeldungen sind ab sofort in einigen Fällen auch telefonisch möglich. Patienen mit leichten Atemwegserkrankungen und Erkältungen können sich so vom Arzt krankschreiben lassen. Dadurch sollen vor allem die Arztpraxen entlastet werden.

10.3.2020 - Bundesliga: Auch BVB und Schalke spielen ohne Zuschauer

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 soll am Samstag ohne Zuschauer stattfinden. Die Stadt Dortmund hat ihre Entscheidung mit den Auswirkungen durch das Coronavirus begründet.

10.3.2020 - Bundesliga: Gladbach und Köln spielen ohne Zuschauer

Wegen des Coronavirus wird das Bundesliga-Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch ohne Zuschauer stattfinden. Das hat die Stadt Mönchengladbach mitgeteilt.

10.3.2020 - Kurssturz an den Börsen - Finanzexperte rät von Aktienkauf ab

Der Kurssturz an den Börsen hat vielen Anlegern große Verluste gebracht. Allerdings könnte sich für Investoren eine Chance ergeben, günstig Aktien nachzukaufen. Der Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von "Finanztip", sagte im SWR: "Ich würde im Augenblick noch die Finger davon lassen und es mir noch ein bisschen angucken, wo das jetzt hinführt und wie lang das noch so weitergeht." Dennoch wäre ein Aktienkauf heute etwa 20 Prozent günstiger als noch vor einem Monat.

10.3.2020 - China lockert Beschränkungen - weniger Neuinfektionen

Die chinesischen Behörden lockern die Corona-Einschränkungen für die Provinz Hubei. Dort liegt die Millionenstadt Wuhan, wo der Ausbruch der Virus-Krankheit wahrscheinlich begonnen hat. Nach eineinhalb Monaten dürfen nun gesunde Menschen innerhalb der zentralchinesischen Provinz wieder reisen, teilte die Provinzregierung mit. Auch die Zahl der Neuinfektionen in China geht angeblich weiter zurück. Von gestern auf heute wurden nach offiziellen Angaben nur noch 19 Fälle registriert. Auch in Südkorea soll es weniger Neuinfektionen geben.

10.3.2020 - Alle Bundesländer vom Coronavirus betroffen

Bei einem Mann in Sachsen-Anhalt wurde das Coronavirus nachgewiesen. Dadurch sind jetzt in allen deutschen Bundesländern Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

10.3.2020 - Nil-Kreuzfahrtschiff mit 50 Deutschen offenbar unter Quarantäne

Nach Informationen von Daniel Hechler vom ARD-Studio Kairo ist in Luxor ein Nil-Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne. An Bord befinden sich offenbar 50 deutsche Passagiere.

10.3.2020 - Ifo-Präsident warnt vor Abwärtsspirale in der Wirtschaft

Der Präsident des ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt wegen der Corona-Epidemie vor einer Abwärtsspirale in der deutschen Wirtschaft. Im SWR sagte er, es bestehe die Gefahr von Kettenreaktionen durch Panikverkäufe oder Geldrückforderungen.

Der Präsident des ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt wegen der Corona-Epidemie vor einer Abwärtsspirale in der deutschen Wirtschaft. Im SWR sagte er, es bestehe die Gefahr von Kettenreaktionen durch Panikverkäufe oder Geldrückforderungen.

10.3.2020 - Italien riegelt das gesamte Land ab

In Italien hat die Regierung das gesamte Land zur Schutzzone erklärt. Menschen dürfen nur noch aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen oder in Notfällen reisen. 60 Millionen Menschen dürfen nur noch aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen oder in Notfällen reisen.

9.3.2020 - Erste Todesfälle in Deutschland

Zwei Menschen in Nordrhein-Westfalen sind am neuartigen Coronavirus gestorben. Ein 78-Jähriger starb im Kreis Heinsberg. Der Mann hatte an diversen Vorerkrankungen wie Diabetes und Herzproblemen gelitten.

In Essen starb eine 89 Jahre alte Frau an einer Lungenentzündung infolge der Corona-Infektion. (Ihre Erkrankung war am 3. März festgestellt worden, nachdem sie in die Universitätsmedizin Essen eingeliefert worden war. Ihr Allgemeinzustand sei zu diesem Zeitpunkt bereits stark eingeschränkt gewesen und habe sich weiter verschlechtert, so ein Sprecher der Stadt.

Dauer 0:56 min Zwei Menschen in Nordrhein-Westfalen gestorben Beide Todesfälle standen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Aus dem Kreis Heinsberg berichtet Thomas Wenkert.

9.3.2020 – VfB Stuttgart gegen Bielefeld mit Zuschauern im Stadion

Das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und Tabellenführer Arminia Bielefeld findet am Abend trotz der Ausbreitung des Coronavirus wie gewohnt statt. Das ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen dem Ministerium für Soziales und Integration, der Landeshauptstadt Stuttgart und dem VfB. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien „vor allem sicherheitsrelevante Aspekte“ gewesen, erklärten Ministerium und Stadt. Die örtliche Polizeibehörde habe von einer kurzfristigen Absage abgeraten, zudem seien viele auswärtige Fans schon auf dem Weg nach Stuttgart.

9.3.2020 - 5.000 Menschen in Brandenburg in Quarantäne

Nach einem Corona-Verdachtsfall in Brandenburg bleiben in Neustadt an der Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin alle Schulen, ein Hort und die dortigen Internate bis zum 17. März geschlossen, wie der Landkreis bekannt gab. Auch alle im Haushalt der Betroffenen lebenden Angehörigen müssen demnach zu Hause bleiben.

In Bayern will die Landesregierung Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis Karfreitag untersagen.

9.3.2020 - Bundesligavereine diskutieren Geisterspiele

Nach SWR-Informationen diskutieren die Bundesligavereine aktuell, die kommenden beiden Spieltage ohne Zuschauer auszutragen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn forderte am Sonntag die Absage von Events mit mehr als 1.000 Zuschauern.

Das Spitzenspiel der 2. Liga, VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld, soll nach SWR-Informationen Montagabend ganz regulär - also mit Zuschauern - ausgetragen werden. Es sei zu spät die über 50.000 Fans rechtzeitig zu informieren. Weder der VfB, noch die Stadt Stuttgart haben dies aber bisher bestätigt.

8.3.2020 - Erster Deutscher an Coronavirus gestorben

Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Es handle sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Es ist zugleich der erste bekannte Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika. Ob der Mann Vorerkrankungen hatte, ist noch nicht bekannt.

Große Teile Norditaliens werden weitgehend abgeriegelt, die Aus- und Einreise ist bis 3. April nur noch aus dringenden, zum Beispiel beruflichen Gründen erlaubt. davon sind rund 16 Millionen Menschen betroffen.

Unterdessen hat das Auswertige Amt seine Empfehlungen verschärft: Reisen nach ganz Italien sollten demnach nur unternommen werden, wenn sie absolut notwendig sind. Deutsche könnten nach Deutschland ausreisen.

Das Auswärtige Amt hat mitgeteilt, was die neuen Maßnahmen gegen das Corona-Virus in Italien für deutsche Reisende bedeuten. Die italienische Regierung hatte entschieden, den Norden des Landes weitgehend abzuriegeln.



Wer sich als Deutscher derzeit in Norditalien aufhält, kann von dort weiterhin nach Deutschland zurückkehren, so das Auswärtige Amt.

Zwar seien Ein- und Ausreisen in 15 Provinzen Norditaliens seit heute stark

eingeschränkt. Es gebe aber Ausnahmen. Dazu gehörten unaufschiebbare berufsbedingte Fahrten oder Notsituationen. Auch die Rückkehr an einen Wohnort sowie die Ausreise dazu nach Deutschland sei weiterhin möglich.

Die Bundesregierung rät nun, weitere Gebiete Italiens zu meiden.

Grundsätzlich sollten Bundesbürger ihre Reisen in und nach Italien derzeit auf das Notwendige begrenzen.

Bundesgesundheitsminister Spahn erwartet, dass es auch für das öffentliche Leben in Deutschland weiter. Audio herunterladen (911 kB | MP3)

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfielt außerdem, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern in der nächsten Zeit abzusagen. Zurzeit geschehe das noch zu zaghaft, sagte Spahn der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte es Kritik gegeben - zum Beispiel daran, dass in Deutschland noch Fußballspiele stattfinden, während sie in anderen Ländern abgesagt werden.

6.3.2020 - Weltweit 100.000 Infektionen, Warnung vor Reisen nach Südtirol

Weltweit ist die Zahl der Menschen, bei denen das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde, auf mehr als 100.000 gestiegen. Deutschland kommt nach Angaben des Robert Koch-Instituts aktuell auf 534 bestätigte Infektionen - 185 Fälle mehr als noch am Vortag. Das Auswärtige Amt erweiterte unterdessen seine Hinweise für Italien und rät nun auch von Reisen nach Südtirol ab. Am stärksten betroffen ist nach wie vor China mehr als 80.000 Infektionen. Größere Epidemien gibt es auch in Südkorea, im Iran und in Italien.

5.3.2020 - Erster Mensch in der Schweiz stirbt an Covid-19

Eine 74-jährige Frau aus dem Kanton Waadt stirbt infolge einer Infektion mit dem neuen Coronavirus, teilte die Polizei mit. Die Frau gehörte zu einer Risikogruppe, da sie chronisch erkrankt war. In Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf rund 350, teilte das Robert-Koch-Institut mit. Die meisten Fälle gibt es nach wie vor in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Auch in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern werden steigende Infektionszahlen gemeldet.

Coronavirus: Alles Wichtige für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

4.3.2020 - Spahn spricht jetzt von Pandemie

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet in Deutschland mit weiteren Corona-Infektionen. Der Höhepunkt der Ausbreitung sei noch nicht erreicht, sagte Spahn bei einer Regierungserklärung im Bundestag. Er erklärte außerdem, dass aus der Epidemie in China eine Pandemie geworden sei.

In Baden-Württemberg gibt es jetzt 65 bestätigte Infektionen, eine Werkrealschule in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) wird vorerst geschlossen. In Rheinland-Pfalz gibt es jetzt 7 Coronafälle.

In Italien werden alle Schulen und Universitäten bis zum 15. März geschlossen. Inzwischen gibt nach Angaben des italienischen Zivilschutzes mehr als 3.000 infizierte Menschen und mehr als 100 Todesfälle.

3.3.2020 - Weitere Fälle in Baden-Würtemberg und Rheinland-Pfalz

In Baden-Württemberg steigt die Zahl der bestätigten Infektionen um elf auf insgesamt 37. Aus Vorsicht werden in einem Stuttgarter Gymnasium drei Schulklassen nach Hause geschickt. In Friedrichshafen (Bodenseekreis) müssen eine Klasse und ihr Lehrer zu Hause bleiben. Im Rems-Murr-Kreis wird zudem das Schulzentrum in Rudersberg komplett geschlossen.

In Rheinland-Pfalz gibt zwei neue Fälle, jeweils einen in den Regionen Mainz und Kaiserslautern. Insgesamt sind damit fünf Infektionen in dem Bundesland bestätigt.

Mit der Leipziger Buchmesse wird eine weitere Großveranstaltung wegen des Coronavirus in Deutschland abgesagt. In der Schweiz stellt die Fußball-Liga den Betrieb ein. Alle Spiele in der 1. und 2. Liga sind bis zum 23. März ausgesetzt. Auch der Genfer Autosalon kann nicht stattfinden.

Um die Auswirkungen der Ausbreitung von Covid-19 auf die US-Wirtschaft abzufedern, senkt die US-Notenbank FED überraschend den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte.

2.3.2020 - Spahn: Kein Anlass für Hamsterkäufe

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält es nicht für notwendig, dass die Menschen wegen der Ausbreitung des Coronavirus massenhaft Lebensmittel einkaufen. Spahn sagte im SWR, es bestehe kein Anlass davon auszugehen, dass Lebensmittel knapp würden. In einem anderen Interview warnte er davor, mit Fotos von leeren Lebensmittelregalen in Supermärkten einen falschen Eindruck zu erwecken. In Deutschland ist die Zahl der Coronafälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts inzwischen auf 150 gestiegen.

29.2.2020 - Hamsterkäufe in Deutschland - Erster Todesfall in den USA

In deutschen Apotheken und Supermärkten kommt es zu Hamsterkäufen. Besonders gefragt: Desinfektionsmittel, Mundschütze, Konserven, Nudeln und Klopapier.

Eine Frau im Bundesstaat Washington stirbt infolge einer Infektion mit dem neuen Coronavirus. US-Präsident Donald Trump kündigt verstärkte Grenzkontrollen an. Ausländische Reisende, die in den vergangenen 14 Tagen im Iran und in China waren, dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Außerdem gilt für Amerikaner eine Reisewarnung der höchsten Stufe für betroffene Regionen in Italien und Südkorea.

28.2.2020 - Reisemesse ITB in Berlin und Basler Fastnacht abgesagt

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird die Internationale Tourismus-Börse in Berlin abgesagt. Die Auflagen, die das zuständige Gesundheitsamt gemacht habe, seien für die Messe Berlin "nicht umsetzbar", teilte ein Messesprecher mit. In Karlsruhe wird die Messe IT Trans abgesagt. In den folgenden Tagen werden weitere Messen und Großveranstaltungen in Deutschland abgesagt oder verschoben.

Die Schweiz reagiert auf die Corona-Epidemie mit einem Verbot aller Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen. Davon betroffen sind die Basler Fasnacht, Konzerte und Sportveranstaltungen. Der Schutz der Bevölkerung habe oberste Priorität, heißt es in einer Mitteilung der Schweizer Regierung.

27.2.2020 - Bundesregierung verschärft Einreiseregeln

Die Zahl der Infektionen steigt deutschlandweit auf 46. Die Bundesregierung hat die Einreiseregeln verschärft. An Flughäfen müssen künftig auch Reisende aus Südkorea, Japan, Iran und Italien ihren Aufenthaltsort nennen. Bisher mussten das nur Reisende aus China. Außerdem sollen Asylbewerber auf das Coronavirus getestet werden.

26.2.2020 - Erste Infektion in Rheinland-Pfalz

Im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz wird der erste Corona-Fall in Rheinland-Pfalz bestätigt. Dabei handele es sich um einen 41-jährigen Soldaten, der bei einer Karnevalsveranstaltung Kontakt zu einem Infizierten in Nordrhein-Westfalen hatte. Einen Tag später wird das Coronavirus bei einem Patienten im Westpflalz-Klinikum in Kaiserslautern festgestellt. Nach Angabe des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um einen Mann, der sich bis vor kurzem im Iran aufgehalten hat und dort Kontakt mit einer "symptomatisch auffälligen Person" hatte. In den folgenden Tagen werden weitere Coronafälle in Rheinland-Pfalz festgestellt.

In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen werden neue Infektionen bestätigt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland am Beginn einer Epidemie. Er forderte die Bundesländer auf, ihre Pandemiepläne zu überarbeiten.

25.2.2020 - Erste Infektion in Baden-Württemberg bestätigt

Das Gesundheitsministerium in Stuttgart meldet eine erste Infektion mit dem neuen Coronavirus in Baden-Württemberg. Es handele sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen. Er sei zuvor in Italien gewesen. In den Tagen danach werden weitere Coronafälle im Land bekannt.

Auch in Nordrhein-Westfalen wird an diesem Tag eine erste bestätigte Infektion gemeldet. Es handele sich um einen Mann aus dem Kreis Heinsberg. Später wird der Virus auch bei seiner Ehefrau gefunden. Die beiden waren zuvor auf einer Karnevalsveranstaltung. Dort haben sich weitere Menschen angesteckt. Der Kreis Heinsberg entwickelt sich in den folgenden Tagen zur Region mit den meisten Coronafällen in Deutschland.

Das Corona-Virus hat die Schweiz erreicht. Eine erste Infektion wird bestätigt. Auch in Österreich gibt es Infektionen. Auf der Kanareninsel Teneriffa sind rund 1.000 Menschen in einem Hotel in Quarantäne. Dort sind inzwischen zwei Fälle bestätigt.

22.2.2020 - Coronavirus breitet sich in Italien aus

In Italien werden 130 Infektionen und zwei Todesfälle bestätigt. Besonders betroffen sind die Lombardei und die Region Venetien. Als Reaktion werden elf Städte und Gemeinden unter Quarantäne gestellt. Der Karneval in Venedig wird am 24. Februar abgesagt.

19.2.2020 - Mehr als 2.000 Tote in China durch Coronavirus

Die offizielle Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus in China ist auf mehr als 2.000 gestiegen. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina liegt jetzt bei mehr als 74.000.

16.2.2020 - Quarantäne in Germersheim endet

Für die aus der Region Wuhan zurückgeholten Bundesbürger endet die zweiwöchige Quarantäne in Germersheim. Sie waren auf dem Luftwaffenstützpunkt dort untergebracht. Alle Test auf den Virus seien negativ gewesen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Die Menschen können die Kaserne verlassen. In China sind inzwischen mehr als 66.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

15.2.2020 - Erster Todesfall in Europa

Erstmals ist ein an dem Coronavirus erkrankter Mensch in Europa gestorben. Der chinesische Tourist sei in einer Pariser Klinik der Krankheit erlegen, teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn mit. Bei dem Mann handelte es sich demnach um einen 80-Jährigen. In Frankreich gibt es bislang elf Coronafälle.

13.2.2020 - Mehr 1.300 Tote in China wegen Covid-19

In der vom Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei ist die Zahl der Todesopfer sprunghaft gestiegen. Insgesamt sind bis jetzt 1.310 Menschen gestorben, rund 48.000 sind infiziert. Der Anstieg bei den Erkrankungen ist den Angaben zufolge auf ein neues Verfahren bei der Diagnose zurückzuführen.

4.2.2020 - Mehr als 24.000 infizierte Menschen in China

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus steigt in China weiterhin schnell an. Die Zahl der Patienten sei innerhalb eines Tages um fast 4.000 auf mehr als 24.000 angestiegen, berichtet die Gesundheitskommission in Peking. Die Zahl der Toten sei auf 490 gestiegen. In Deutschland gibt es bisher zwölf bestätigte Coronafälle.

2.2.2020 - Quarantäne in Germersheim beginnt

Für die 120 aus der chinesischen Region Wuhan ausgeflogenen deutschen Staatsbürger beginnt die 14-tägige Quarantäne auf dem Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Germersheim. Zuvor wurde das Virus bei zwei Rückkehrern nachgewiesen. Sie werden in der Uniklinik Frankfurt behandelt.

Auf den Philippinen stirbt erstmal ein Mensch außerhalb Chinas an den Folgen einer Corona-Infektion. Es handle sich um einen 44-jährigen Chinesen aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan, teilte das Gesundheitsministerium mit.

31.1.2020 - Zahl der Infektionen in China steigt rasant

In China ist die Zahl der Coronavirus-Patienten stark angestiegen - innerhalb eines Tages auf fast 9.700. Das hat die Gesundheitskommission mitgeteilt. Außerdem sind mittlerweile mindestens 213 Menschen an dem Virus gestorben. Die US-Regierung fordert ihre Staatsbürger ausdrücklich auf, nicht mehr nach China zu reisen.

30.1.2020 - WHO ruft globalen Notstand aus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den internationalen Gesundheitsnotstand wegen des Coronavirus ausgerufen. Die Fälle hätten sich innerhalb einer Woche mehr als verzehnfacht. Mit schärferen Maßnahmen gegen Ansteckung soll das Risiko einer weiteren Verbreitung über Grenzen hinweg reduziert werden.

29.1.2020 - Keine Lufthansa-Flüge nach China

Die Lufthansa streicht alle Flüge von und nach China. Auch andere große Fluggesellschaften wie zum Beispiel British Airways haben Flüge nach China ausgesetzt.

28.1.2020 - Coronavirus erreicht Deutschland

In einer Firma in Bayern wird der erste Fall einer Covid-19-Erkrankung bekannt. Infektionsquelle war eine Mitarbeiterin aus China. In den folgenden Tagen wird das Virus bei insgesamt 14 Mitarbeitern nachgewiesen. Die Firma schließt für zwei Wochen. Die Angestellten arbeiten in dieser Zeit von zu Hause aus.

In China sind nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 4.500 Menschen infiziert, die Zahl der Toten steigt auf 106.

25.1.2020 - Frankreich meldet erste Infektionen

In Frankreich sind drei Infektionen mit dem neuen Coronavirus bestätigt worden. Alle drei Erkrankten seien in China gewesen, teilte das Gesundheitsministerium mit.

23.1.2020 - Wuhan wird abgeriegelt

Im Kampf gegen das Coronavirus riegelt China die Millionenstädte Wuhan und Huanggang ab. Zufahrtsstraßen und der Bahnhöfe werden gesperrt, der Flughafen von Wuhan darf nicht mehr angeflogen werden. Außerdem werden öffentliche Neujahrsfeiern abgesagt. Innerhalb weniger Tage soll in Wuhan ein neues Krankenhaus für 1.000 Patienten gebaut werden. An den chinesischen Aktienmärkten brechen die Kurse ein. Die Zahl der bestätigten Infektion liegt jetzt bei 630, 17 Menschen sind bislang gestorben.

30.12.2019 - Entdeckung des neuen Coronavirus in Wuhan, China

Der chinesische Arzt Li Wenliang informiert andere Arztkollegen über sieben Patienten, die mit Verdacht auf eine Infektion mit einem SARS-Virus im Zentralkrankenhaus in Wuhan behandelt werden. Bis zum 3.1.2020 werden der WHO 44 Erkrankte gemeldet. Im Februar wird der Erreger als "SARS-CoV-2" benannt, die Krankheit als "Covid-19".

Die Verbreitung des Coronavirus