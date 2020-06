Vom Naherholungsgebiet zur Hochsicherheitszone: Der deutsche Biergarten erlebt in Corona-Zeiten einen Wandel in seiner Funktion und Bedeutung.

Das erste Mal, dass sich die Behörden in den öffentlichen Bierverkauf einmischten, war im Jahr 1812. In Bayern – wo sonst? – erließ König Maximilian I. folgende Anordnung: "Den hiesigen Bierbrauern sey gestattet, auf ihren eigenen Märzenkellern in den Monaten Juni, Juli, August und September selbst gebrautes Märzenbier in Minuto zu verschleißen, und ihre Gäste dortselbst mit Bier und Brod zu bedienen."

Brot wurde damals noch mit sanftem "d" am Ende geschrieben, weil sich die Behörden der amtlichen Rechtschreibung erst später annahmen. Und weiter hieß es: „Das Abreichen von Speisen und anderen Getränken bleibt ihnen aber ausdrücklich verboten.“ Das ist sozusagen das Gründungsdokument der deutschen Biergartenkultur. Bis heute gelten Biergärten landauf, landab als wichtiger sozialer Ort, wo Menschen sich zwanglos treffen und palavern können. Die aktuelle Biergarten-Verordnung der bayerischen Staatsregierung erklärt diese Stätten sogar zu Naherholungsgebieten, deshalb ist man beim Lärmschutz weniger streng.

Doch die liberalen Zeiten sind vorbei. Die Biergärten sind zu einem Hort der Stille geworden. So schreibt die baden-württembergische Corona-Gaststätten-Verordnung vor, die Kommunikation sei auf ein Mindestmaß einzuschränken. Trinken darf man also viel, reden aber nur wenig. Ein kurzes "Prost" muss reichen, das Zusammenstoßen zweier Bierkrüge im richtigen Abstand erfordert viel Muskelkraft. Leichter geht es, wenn die Humpen schon geleert sind. Maßhalten in seiner doppelten Bedeutung.

So wie es schon die Wies’n-Bezahl-App gibt, gibt es nun eine App für Stammgäste picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk picture alliance / Andreas Gebert/dpa

Als Gast ist man verpflichtet, Name, Adresse und Besuchsdauer in Listen einzutragen. Vier Wochen später darf der Wirt diese Daten dann löschen. So wird er gemäß Verordnung nicht nur zum Gesundheits-, sondern auch zum Datenschützer. Und wieder übt Bayern eine Vorreiterrolle aus. Einige Münchner Biergärten haben nämlich eine App für Stammgäste eingeführt. Man registriert sich einmal und kann dann immer wieder kontaktlos in den Biergarten einchecken. Dieses Verfahren erinnert an einen neuen Ort der Verlassenheit: an den Flughafen.