Das Coronavirus stellt auch die Art und Weise, wie wir Weihnachten feiern, infrage – mit allen Risiken und Chancen, meint Martin Rupps.

In der öffentlichen Debatte am Sonntag und Montag zeichnet sich ab, dass die Chefinnen und Chefs der Länder die Corona-Beschränkungen an Weihnachten allenfalls lockern, nicht aufheben werden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) spricht vom "härtesten Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben".

Das traditionelle Weihnachtsessen fällt im Corona-Jahr vielerorts aus Imago Imago/Westend61 -

Die Wortwahl finde ich daneben, denn Weihnachten ist keine Aufgabe und schon gar kein Kampf. Aber Weihnachten im Corona-Jahr wird, das hat Armin Laschet wohl gemeint, die Seele so stark belasten wie schon lange nicht mehr. Die meisten der üblichen "Kontakte", wie es im Corona-Deutsch heißt, fallen in diesem Jahr aus. Ein Philosoph würde wohl sagen, wir sind mehr als sonst auf uns selbst zurückgeworfen.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Offengestanden macht mir dieser Gedanke Angst. Mein übliches Weihnachten mag langweilig oder gar stressig sein mit dem immergleichen Besuchsprogramm und dem immergleichen schweren Essen. Es ist aber auch vertraut. Ich glaube nicht mehr an das Jesuskind, aber fühle mich bei jeder Bescherung selbst wieder klein. Solche Rituale bieten auch Halt. Es liegt viel Behaglichkeit darin, über die an den Feiertagen zurückgelegten Bahn- oder Autobahnkilometer zu stöhnen oder über die angefutterten Pfunde.

Einsam allein, einsam zu zweit

Das Coronavirus wird auch an Weihnachten tun, was es seit dem Frühjahr unternimmt: die Vor- und Nachteile unserer Lebensweise gnadenlos auf die Probe stellen. Wenn ich an Weihnachten allein bin, werde ich mich dieses Mal noch einsamer fühlen. Wenn ich in einer Partnerschaft Einsamkeit empfinde, wird diese Empfindung an Weihnachten noch stärker sein. Nach dem Stresstest für Wirtschaft und Gesellschaft kommt jetzt das eigene Herz dran - mit allen denkbaren Folgen, auch guten!