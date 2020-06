per Mail teilen

Am Dienstag wird die lange erwartete Corona-Warn-App freigeschaltet. Das Herunterladen soll bereits ab Montagabend möglich sein. Der Beauftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber, lobt die App.

Nachdem letzte Tests gut liefen wird die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung am Dienstag vorgestellt und freigeschaltet. Das berichtet die dpa. Demnach könne sie bereits am Montagabend in den Stores von Google und Apple aufs Smartphone heruntergeladen werden.

Begegnungen von Anwendern anonym gespeichert

Über Bluetooth misst die App, ob sich Anwender über einen Zeitraum von 15 Minuten oder länger näher als ungefähr zwei Meter gekommen sind. Der Ort der Begegnung wird dabei nicht gespeichert. Die Daten bleiben für zwei Wochen anonym gespeichert.

Nutzer, die mit dem Coronavirus infiziert sind, können diese Information über die App teilen und damit andere Anwender warnen. Auch dabei sollen keine persönlichen Daten verwendet werden.

Dauer 1:06 min Die Corona-Warn-App ist da Die Corona-Warn-App wird am Dienstag freigeschaltet. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Vertreter der Entwickler-Unternehmen wollen die Anwendung am Dienstagvormittag präsentieren, berichtet Berlin-Korrespondent Lothar Lenz.

Infektionsketten nachvollziehbar machen

Ziel der App ist es, Infektionsketten besser zu erkennen und nachzuverfolgen. Damit sollen weitere Lockerungen möglich werden, ohne dass die Ausbreitung schnell wieder zunimmt.

Bei der App wurde ein mehrstufiges Datenschutzkonzept umgesetzt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (SPD) hält die App für gelungen. "Was vorliegt, macht insgesamt einen soliden Eindruck", sagte er der "Saarbrücker Zeitung". Die Nutzung der App ist freiwillig. Kelber will möglichst transparente Informationen über Datenschutzvorkehrungen. Damit soll Vertrauen und Akzeptanz in der Bevölkerung geschaffen werden.

"Mir ist besonders wichtig, dass die relevanten Dokumente zum Datenschutz, insbesondere die Datenschutzfolgeabschätzung, zum Start der App fertig sind." Ulrich Kelber, Bundesdatenschutzbeauftragter

"Wir wissen, dass sie nicht perfekt ist"

Die App wollen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sowie Vertreter der an der Entwicklung beteiligten Unternehmen präsentieren - darunter Telekom-Vorstandschef Timotheus Höttges und SAP-Technologie-Chef Jürgen Müller.

Die Entwickler gehen davon aus, dass die App alltagstauglich ist. "Inzwischen sind wir überzeugt, dass wir eine gute Lösung haben, mit der man starten kann - auch wenn wir wissen, dass sie nicht perfekt ist", meint SAP-Manager Müller. Er geht davon aus, dass man beim "realen Einsatz" noch mehr lernen werde. Das Fraunhofer Institut IIS in Erlangen hat für die Entwicklung Alltagssituationen wie Schlangestehen, Restaurantaufenthalte oder Fahrten in Bussen und Bahnen durchgespielt.