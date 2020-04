Sie gilt als ein Weg zurück zu einem Stück Normalität und Beherrschbarkeit der Krise: Eine App, die hilft, Infektionsketten schneller zu erkennen und neue Ansteckungen zu stoppen.

Bislang hat die Bundesregierung bei der geplanten Corona-Warn-App auf zentrale Speicherung der Kontaktdaten gesetzt. Jetzt will die Bundesregierung einen anderen Ansatz verfolgen: Dabei bleiben die Daten auf den Handys der Nutzer gespeichert und können auch nur dort ausgewertet werden.

Der Chef des Bundeskanzleramts in Berlin, Helge Braun (CDU) sagte, man werde "eine dezentrale Architektur vorantreiben, die die Kontakte nur auf den Geräten speichert und damit Vertrauen schafft". Zusätzlich soll es die Möglichkeit geben, die Daten freiwillig auch dem Robert Koch Institut zur Verfügung zu stellen.

Ein Freiburger Unternehmen arbeitet schon länger an der Entwicklung einer Corona-App.

Kritik vom Chaos Computer Club

An der bisher geplanten zentralen Speicherung gab es in den vergangenen Tagen massive Kritik. Unter anderem vom Chaos Computer Club und anderen netzpolitischen Organisationen. Sie hatten in einem offenen Brief an die Bundesregierung vor dem Scheitern der App gewarnt.

Eine zentrale Speicherung könne zu Überwachung und Missbrauch führen und mögliche Nutzer abschrecken, hieß es in dem Schreiben. Die App soll insgesamt freiwillig genutzt werden. Damit ihr Einsatz wirklich sinnvoll ist, müssen aber mindestens 60 Prozent der Bevölkerung mitmachen.